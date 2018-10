Tomas Plekanec honoré pour son 1000e match

Après avoir disputé un 1000e match dans la LNH lundi dernier, Tomas Plekanec a été honoré en marge de la rencontre de mercredi soir face aux Blues de St. Louis.

Une vidéo a d’abord été présentée sur l’écran géant du Centre Bell, où on a pu voir plusieurs des anciens coéquipiers de «Pleky» le féliciter. Le vétéran a ensuite salué la foule sous les applaudissements.

Pour finir en beauté, le directeur général Marc Bergevin et le président Geoff Molson se sont amenés sur la patinoire vêtus du col roulé, et accompagnés de la légende Guy Lafleur, pour rejoindre Plekanec et ses enfants. Un bâton commémoratif et un trophée ont été remis au Tchèque.

