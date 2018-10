Remparts : une leçon apprise à la dure pour Dereck Baribeau

On dit souvent que la LHJMQ est une école de vie pour ses jeunes hockeyeurs. Cela ne pourrait être plus vrai pour le gardien des Remparts de Québec, Dereck Baribeau, qui a fait son mea culpa pour son accès de colère qui lui a valu une fracture de la main droite.

Le portier de 19 ans a testé pour la première fois sa blessure, appelée «fracture du boxeur», à la veille du début d’une séquence de trois parties en autant de soirs de sa troupe, qui s’amorcera à Chicoutimi contre les Saguenéens.

Après avoir discuté avec Patrick Roy au terme de l’entraînement auquel il a participé en protégeant du mieux qu’il le pouvait sa main dans son gant, Baribeau affrontera le Titan d’Acadie-Bathurst, vendredi, au Centre Vidéotron. L’auxiliaire Anthony Morrone sera envoyé dans la mêlée jeudi soir, ainsi que samedi à Boisbriand.

Le titulaire masqué s’est cassé la main en frappant le mur du couloir menant vers le vestiaire des Remparts après avoir été remplacé, alors qu’il venait de donner un quatrième but au Drakkar de Baie-Comeau, vendredi dernier. Son club s’est finalement incliné 6-2.

«On va voir comment ça va aller avec Baribeau et on regardera lundi comment on procédera ensuite. J’espère qu’il en retiendra une leçon. Parfois, il n’y a pas lieu d’être choqué, surtout qu’il avait été très bon et qu’il avait fait des arrêts importants», a soutenu Roy.

«Erreur stupide»

Le principal intéressé ne s’est pas mis la tête dans le sable en revenant sur l’incident devant les représentants des médias, lui qui se sentait suffisamment confortable pour obtenir la bénédiction du Diable en chef après avoir chaussé les patins.

«C’est sûr que c’est un peu plate et c’est une erreur stupide que j’ai faite, mais je vais vivre avec [...] Je vais essayer d’être moins impulsif dans des situations comme celle-là. J’ai appris un peu à la dure là-dedans. C’est arrivé, et là, je dois m’adapter et me préparer pour les prochains matchs», a mentionné l’espoir du Wild du Minnesota.

Impulsivité

Fort d’une fiche de 4-4 et d’une moyenne de buts alloués de 2,83 depuis le début de la saison, Baribeau a reconnu qu’il aurait dû agir autrement. À sa quatrième campagne, le natif de L’Ancienne-Lorette est un rouage important des succès du club québécois en portant le chapeau de partant pour la première fois.

«Ça n’avait pas si mal été. C’était de l’impulsivité du fait de me faire sortir à Québec [...] Ça fait partie du cheminement pour devenir un joueur professionnel. Cela dit, je pense que Tony peut faire un bon travail même si j’avais été blessé», a souligné le numéro 30.

Un retour à Chicoutimi pour Roy

Le premier affrontement de la saison entre les Remparts et les Saguenéens marquera le retour de Patrick Roy au Centre Georges-Vézina, un amphithéâtre qui a été jadis le théâtre d’intenses épisodes de la rivalité de la route 175.

Mais le passé n’est pas nécessairement garant de l’avenir, et Roy ne s’était pas attardé à cette date précise du calendrier, rappelant que les temps avaient bien changé.

«Honnêtement, je ne pense pas tellement à ça. Si ça ranime la rivalité, tant mieux, mais d’un autre côté, je n’ai absolument rien contre les gens de Chicoutimi. Je respecte cette organisation [...] J’aurais eu de la misère à faire un échange avec les Saguenéens, et là, je leur ai envoyé [Jesse] Sutton. On est dans un contexte différent et j’adore Yanick Jean, avec qui j’ai une très belle relation», confiait le pilote des Remparts plus tôt cette semaine.

Après quatre ans à Québec, Sutton a été cédé aux Sags durant le camp d’entraînement en compagnie d’un choix de septième ronde en 2019, en retour d’un choix de deuxième ronde pour la séance de sélection 2020 appartenant initialement à Bathurst.

«Je crois qu’avant, les Remparts n’auraient pas voulu aider Chicoutimi avec un échange et Chicoutimi n’aurait pas voulu aider les Remparts de la même manière», a renchéri Roy. S’il se fie à ses souvenirs, le troc précédent qu’il avait complété avec les Bleus remontait à celui de Mathieu lors de la saison 2003-2004.

Série Canada-Russie

Le gardien Olivier Rodrigue (Drummondville), les défenseurs Xavier Bouchard (Baie-Comeau), Pierre-Olivier Joseph (Charlottetown) et Noah Dobson (Bathurst), ainsi que les attaquants Alexis Lafrenière (Rimouski), Joe Veleno (Drummondville), Jakob Pelletier (Moncton), Nathan Légaré (Baie-Comeau) et Raphaël Harvey-Pinard (R.-Noranda) font notamment partie des joueurs sélectionnés pour endosser les couleurs de la LHJMQ lors de la Série Canada-Russie qui aura lieu à Sherbrooke (13 novembre) et à Drummondville (15 novembre). Au total, 24 joueurs ont été retenus.