Peca ne tient rien pour acquis

Publié aujourd'hui à 15h30

Mis à jouraujourd'hui à 15h32

Jacob De La Rose est maintenant un membre des Red Wings de Detroit après avoir été réclamé au ballottage. Les Wings ont décidé de prendre une chance avec l’attaquant suédois qui avait beaucoup de difficultés à faire sa marque avec les Canadiens.

L’objectif du directeur général de la formation de Detroit, Ken Holland, est évidemment de secouer son équipe qui n’a toujours pas remporté un seul match cette saison. Mais est-ce que l’arrivée de De La Rose va relancer les Red Wings?

Qui sera le prochain?

Avec le retour probable de Nicolas Deslauriers dans quelques jours, il faudra qu’un autre joueur soit placé au ballottage, dans l’éventualité où il n’y a pas de nouveaux blessés ou de transaction.

Même s’il a signé un contrat de deux ans qui va lui rapporte 2,6 millions de dollars au total, Matthew Peca sait très bien qu’il pourrait bien être sacrifié éventuellement s’il ne répond pas aux attentes de la direction de l’équipe. «Chaque match est important pour moi, souligne Peca. Je veux forcer l’organisation à me garder et c’est avec cette mentalité-là que j’approche les entraînements et les matchs.»

Matthew Peca évolue maintenant comme ailier sur le trio de Tomas Plekanec et Charles Hudon et les trois joueurs ont connu du succès face aux Red Wings lundi. Peca a amassé deux passes dans la rencontre, lui qui joue très rarement à l’aile, mais il n’a aucunement l’intention de se plaindre. La seule chose qu’il souhaite c’est d’avoir la chance de jouer à chaque rencontre.

La chance à Alzner

Karl Alzner devrait avoir la chance de disputer un premier match cette saison face aux Blues, alors que Victor Mette a fait du temps supplémentaire aujourd’hui à l’entraînement.

Alzner est dans une position très difficile puisqu’il n’a pas beaucoup de marges de manœuvre, lui qui devra regagner la confiance de la direction des Canadiens. Pour ce qui est de Victor Mete, il était sur la glace sur les deux buts des Red Wings à force égale et était complètement hors position sur le premier.

C’est donc une des raisons pourquoi il serait laissé de côté ce soir.