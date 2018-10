Max Pacioretty vend sa maison en Floride

L’attaquant des Golden Knights de Vegas Max Pacioretty est devenu plus riche de 3,1 millions $ en trouvant preneur pour sa luxueuse résidence de Boca Raton, en Floride.

Le quotidien «Montreal Gazette» a rapporté mercredi que la firme immobilière Douglas Elliman Real Estate avait conclu la transaction seulement cinq jours après la mise en vente de la maison. Celle-ci était évaluée à 3,45 millions $.

Située dans un complexe d’habitations du club de golf Royal Palm Yacht & Country, la propriété se trouve sur un terrain de 17 142 pi carrés et comprend un terrain de basketball, une piscine d’eau salée, une cuisine d’été extérieure, des planchers en marbre, cinq chambres à coucher et quatre salles de bain et demie.

Sur la patinoire, Pacioretty connaît des débuts difficiles avec les Golden Knights, ayant été limité à un but en sept matchs. Il a conservé un différentiel de -3 et joué en moyenne 16 min 33 s par rencontre.