Kevin Owens opéré aux deux genoux

Le lutteur québécois Kevin Owens est passé sous le bistouri au cours des dernières heures pour traiter des blessures à ses deux genoux.

Owens a d’ailleurs diffusé sur son compte Twitter mercredi avant-midi une photo montrant les bandages entourant ses deux jambes. Il a commenté son passage à l’hôpital en écrivant que «le magasin des opérations proposait un 2 pour 1».

Quelques jours auparavant, la World Wrestling Entertainment avait précisé que le lutteur de Marieville avait un genou endommagé et qu’il allait être remplacé par le Canadien Bobby Roode aux côtés de Natalya au Mixed Match Challenge. Son absence sera d’une durée indéterminée, mais il ratera assurément plusieurs mois d’activités.

They had a 2 for 1 sale going at the surgery store! pic.twitter.com/eNe0F20CxJ