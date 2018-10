David Perron revient toujours à St. Louis

«Je l’ai échangé, je ne l’ai pas protégé, mais j’ai toujours aimé le joueur et l’homme.» C’est de cette façon que le directeur général des Blues de St. Louis Doug Armstrong a décrit sa relation avec David Perron au fil des années.

À sa 12e saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Perron a porté les couleurs de cinq équipes différentes : les Blues, les Oilers d’Edmonton, les Penguins de Pittsburgh, les Ducks d’Anaheim et les Golden Knights de Vegas. Le Québécois de 30 ans en est à son troisième passage à St. Louis, l’équipe qui l’a repêchée au premier tour en 2007.

Il y a un aspect assez intrigant dans la relation entre Perron et les Blues. Il n’a jamais signé un contrat avec une autre équipe de la LNH. Le 1er juillet dernier, il a paraphé son cinquième pacte avec la même organisation en acceptant une entente de quatre ans et 16 millions.

«C’est une dynamique assez rare, j’en conviens, a affirmé Armstrong en entrevue au "Journal". Quand nous avons échangé David à Edmonton (juillet 2013), nous nous retrouvions dans une période de transition et nous n’étions pas heureux de certains résultats. Nous avions besoin de changements. Mais je n’ai jamais hésité à le rapatrier quelques années plus tard (juillet 2016). Je sais à quoi m’attendre de sa part. J’aime la façon qu’il joue, c’est un ailier avec beaucoup d’habiletés.»

«J’ai fini par perdre David une autre fois avec le repêchage d’expansion pour Vegas, a enchaîné le DG des Blues. Nous ne voulions pas le perdre, mais nous ne pouvions pas protéger tout le monde. Il a connu une très bonne saison avec les Golden Knights et j’étais heureux de le retrouver grâce au marché des joueurs autonomes.»

Amour et haine

À sa sortie d’un entraînement sur la glace du Centre Bell, Perron a parlé de sa relation particulière avec Armstrong et les Blues.

Techniquement, il n’a pas signé tous ses contrats avec le même homme. Larry Pleau occupait le poste de directeur général en juillet 2007 quand Perron a accepté son contrat de recrues dans la LNH. Armstrong a fait son entrée avec les Blues en 2008 au poste de directeur des joueurs. Il a remplacé Pleau deux ans plus tard.

«Je pense qu’on a un respect mutuel à travers les années, a répondu Perron au sujet de sa relation avec Armstrong. La première fois que j’ai été échangé, je ne suis pas sûr qu’il s’imaginait un jour me ravoir. Tu vois un joueur tous les jours, peut-être que tu finis par seulement voir les défauts! Mais des fois, la personne s’en va et tu réalises qu’elle apportait peut-être quelque chose à l’équipe.»

«Je ne sais pas si c’est ça de mon côté, mais je suis certain que par rapport à il y a deux ans, quand j’ai été à Vegas, et cette année, je sais que c’est un peu ça qui s’est passé, a-t-il enchaîné. Il y avait un peu de difficultés en supériorité numérique, il n’avait pas tellement d’attaquants droitiers. Je sais que ce sont des conversations qu’on a eues au courant de l’été. Bien des joueurs partent d’une équipe et sont un peu amer, mais moi, ce n’est clairement pas ça.»

De bonnes conversations

Il y a toutefois un brin d’amertume quand Perron repense à la liste de protections des Blues pour le repêchage d’expansion.

«J’ai eu des conversations cet été avec Doug à ce sujet, a-t-il précisé. Pourquoi quatre ou cinq joueurs protégés ne sont plus dans l’équipe et ils choisissent de me ramener? Je t’accorde que c’est très spécial. J’ai toujours dit qu’avec ma saison d’il y a deux ans, je m’attendais à être protégé et je le méritais. Mais ce ne sont pas mes décisions.»

Armstrong lui avait préféré les attaquants Patrik Berglund, Vladimir Sobotka et Ryan Reaves. Aujourd’hui, ces trois attaquants ne sont plus à St. Louis.

Mais ils ont servi à regarnir l’équipe. Armstrong a échangé Berglund et Sobotka dans une grosse transaction avec les Sabres de Buffalo qui lui a permis d’acquérir un centre de qualité en Ryan O’Reilly. Reaves, quant à lui, a pris la route de Pittsburgh lors de la fin de semaine du repêchage en juin 2017. Les Blues ont reçu un choix de premier tour des Penguins dans la transaction Reaves. Avec ce choix, le 31e au total, ils ont réclamé Klim Kostin.