Cinq espoirs du Tricolore à la Série Canada-Russie

Les attaquants Joël Teasdale, Nick Suzuki et Cam Hillis, ainsi que les défenseurs Josh Brook et Scott Walford, tous de l’organisation du Canadien de Montréal, participeront à la Série Canada-Russie pour les équipes de la Ligue canadienne de hockey (LCH) le mois prochain.

Évoluant avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, Teasdale portera l’uniforme de la Ligue de hockey junior majeur du Québec les 13 et 15 novembre, à Sherbrooke et Drummondville. Cette saison, il a totalisé trois buts et sept mentions d’aide pour 10 points en autant de matchs.

Pour leur part, Suzuki et Hillis défendront les couleurs de la Ligue de l’Ontario les 8 et 12 novembre à Sarnia et Oshawa. Acquis dans la transaction ayant envoyé Max Pacioretty aux Golden Knights de Vegas le 10 septembre, Suzuki a amassé huit points en sept duels avec l’Attack d’Owen Sound depuis le début de la campagne. Hillis a obtenu quatre points en neuf joutes avec le Storm de Guelph.

Du côté de la Ligue de l’Ouest, Brook et Walford, respectivement des Warriors de Moose Jaw et des Royals de Victoria, seront en action les 5 et 7 novembre à Moose Jaw et Swift Current. Le premier a amassé 11 points en sept sorties, alors que le second a obtenu trois aides en six parties.