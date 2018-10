«C'était un été très étrange» - Ryan O'Reilly

Marc Bergevin l’a souvent répété. Les bons centres représentent une rareté dans la LNH et ils ne se retrouvent pas souvent sur le marché des transactions. Et quand ils le sont, il y a un fort prix à payer pour en obtenir un.

Les Blues ont gagné le «derby» Ryan O’Reilly le 1er juillet dernier. Pour convaincre Jason Botterill et les Sabres de le laisser partir de Buffalo, Doug Armstrong a utilisé des arguments béton en cédant trois joueurs réguliers de sa formation en Vladimir Sobotka, Patrik Berglund et Tage Thompson, ainsi qu’un choix de premier tour au repêchage de 2019 et un choix de deuxième tour en 2021. Et ce n’était pas tout. Sur le plan financier, les Blues ont versé le boni de 7,5 millions à O’Reilly, qu’il devait recevoir le 1er juillet. S’il restait une journée de plus à Buffalo, les Sabres lui auraient concédé cette somme.

«C’était un été très étrange, a reconnu O’Reilly. Je n’étais pas certain d’être échangé. À mon retour du Championnat du monde au Danemark, il y avait plusieurs rumeurs à mon sujet. Je ne contrôlais rien. Je me doutais que c’était pour arriver.»

Sage décision

Le Canadien a alimenté la machine à rumeurs avec O’Reilly. À la veille du repêchage, Bergevin n’avait pas nié son intérêt pour le centre de 27 ans. Mais le DG du CH n’a jamais voulu se départir du troisième choix au total, une exigence des Sabres selon plusieurs sources. C’était une décision logique de la part du Tricolore. O’Reilly est un bon centre, mais à une soixantaine de points par saison et un salaire de 7,5 millions $ jusqu’en 2022-2023, il aurait représenté un investissement risqué.

Questionné sur les bruits avec le Canadien, O’Reilly a offert une réponse assez vague.

«Je cherche à m’éloigner des médias sociaux quand il y a des rumeurs et des spéculations à mon sujet. Je parle à mon agent et j’écoute ce qu’il me dit. Je reste ainsi plus proche de la vérité. J’entendais des bruits et des équipes, mais je m’en tenais loin tant qu’il n’y avait rien d’officiel.»

«Je ne pouvais demander un meilleur environnement que celui des Blues, je me sens bien au sein de cette équipe, a-t-il continué. Je suis très heureux du dénouement. Nous avons un bon groupe de joueurs, même si nous ne connaissons pas le départ souhaité. Nous trouverons des façons de nous améliorer, je ne suis pas inquiet.»