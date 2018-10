Antoine Morand devient capitaine

Les Mooseheads de Halifax ont nommé capitaine mercredi l’attaquant Antoine Morand pour la saison 2018-2019.

Le joueur de 19 ans a été acquis du Titan d’Acadie-Bathurst au début juin, peu après qu’il aidé cette équipe à remporter la Coupe Memorial. L’espoir des Ducks d’Anaheim a totalisé 26 buts et 50 mentions d’aide pour 76 points en 66 rencontres lors de la dernière campagne. Depuis le début du calendrier, il a récolté 13 points en huit affrontements.

«J’ai été choisi, mais une tonne de gars aurait pu l’être aussi. Pour moi et les autres, ça ne change rien. Les leaders montreront toujours le chemin et nous allons seulement nous assurer que tout le monde soit impliqué, a-t-il mentionné dans un communiqué. Nous avons un groupe solide cette année et la chimie est très bonne. Comme meneur, je vais agir pour que tous soient heureux.»

Par ailleurs, quatre hockeyeurs agiront comme assistants au capitaine, c’est-à-dire Samuel Asselin, Jared McIsaac, Joel Bishop et Benoit-Olivier Groulx.