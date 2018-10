Une bague de championnat... réversible!

Les joueurs des Warriors de Golden State ont reçu leur bague de championnat mardi et elle a quelque chose de bien particulier.

En effet, elle est... réversible!

D'un côté, la bague n'a que des diamants argents et de l'autre, ils sont mauves.

Voyez tous les détails de cette bague spéciale dans la vidéo ci-dessous.

First reversible championship ring ever! Jason of Beverly Hills coming through with some innovative work in the championship hardware department. 🏆💍 #DubNation pic.twitter.com/wlxCXZQuQw