Un grand chelem pour Jackie Bradley fils et une victoire des Red Sox

Jackie Bradley fils a claqué un grand chelem en huitième manche et les Red Sox de Boston ont remporté le match numéro trois de la série de championnat de la Ligue américaine par la marque de 8-2 contre les Astros, mardi à Houston.

La formation de Boston a ainsi pris une avance de 2-1 dans le duel l’opposant aux champions en titre de la Série mondiale.

Bradley fils n’aurait pu choisir un meilleur moment pour frapper sa première longue balle des présentes séries. Son coup de canon a aussi mis fin à la soirée de travail de l’ancien des Blue Jays de Toronto Roberto Osuna.

Un vol

Steve Pearce a claqué l’autre coup de circuit des gagnants pendant la rencontre, en solo dans son cas.

Le joueur de premier coussin aurait pu produire davantage de points, mais il a été victime du plus beau jeu défensif du match en troisième manche.

Son haut ballon semblait sur le point de frapper le mur au champ gauche, mais Tony Kemp, du haut de ses 5 pi 6 po, a bondi au bon moment pour attraper la balle et ainsi mettre fin à la manche alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers.

Le gérant des Red Sox a utilisé son droit de contestation, affirmant que la balle avait rebondi sur le mur avant d’atterrir dans le gant de Kemp. Après être allés à la reprise, les officiels ont confirmé le retrait.

Bon départ

Les Red Sox ont bien entamé la rencontre avec deux points dès leur premier tour au bâton. J.D. Martinez a poussé Mookie Betts au marbre à l’aide d’un double tandis que Xander Bogaerts a produit un point à l’aide d’un roulant à l’avant-champ.

Marwin Gonzalez (simple d’un point) et Alex Bregman (double d’un point) ont été à l’origine des seuls points des favoris de la foule.

Le partant Nathan Eovaldi a bien fait au monticule pour les Red Sox en ne permettant que six coups sûrs et deux points en six tours au bâton.

Dallas Keuchel a accordé le même nombre de points que son vis-à-vis, mais les Astros l’ont remplacé après cinq manches.

Le match numéro quatre de la série aura lieu mercredi à Houston.