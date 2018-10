Tyler Johnson réussit un tour du chapeau!

Tyler Johnson a réussi un tour du chapeau pour permettre au Lightning de vaincre les Hurricanes de la Caroline au compte de 4-2, mardi à Tampa.

Johnson a tout d’abord créé l’égalité avec un filet en infériorité numérique en première période avant de donner les devants une première fois aux favoris locaux au deuxième tiers. Il a complété sa journée de travail avec un but dans une cage déserte. Il s’agissait du quatrième tour du chapeau de sa carrière.

C’est toutefois l’attaquant québécois Yanni Gourde qui a inscrit le but de la victoire. Il compte ainsi deux buts et quatre points à ses trois plus récentes sorties. Louis Domingue a pour sa part réalisé 38 arrêts à son premier départ de la campagne.

Dans la défaite, le Tchèque Martin Necas a inscrit son premier but en carrière dans la Ligue nationale, lui qui disputait une huitième rencontre. Son coéquipier Micheal Ferland a également touché la cible. Petr Mrazek a repoussé 23 rondelles dans la défaite.

Avec une mention d’aide, Sebastian Aho a prolongé sa série de matchs avec au moins un point à sept. Il a cumulé quatre buts et 12 points lors de cette séquence.