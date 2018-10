Savourons le moment

Publié aujourd'hui à 17h10

Mis à jouraujourd'hui à 17h25

C'est assez incroyable ce qui se passe à Montréal et dans la LNH actuellement. Voici ce qui me «passe par la tête cette semaine.»

- WOW. Sérieusement, est-ce qu'on peut savourer le moment présent et aimer ce qu'on voit des Canadiens? Certains vont m'accuser de voir la vie en rose. On critiquera le CH quand ça sera le temps. Pour l'instant, ils sont excitants à voir aller! Il ne faut pas se faire de fausses illusions. Je ne dis pas qu'ils vont faire les séries, encore moins qu'ils sont une puissance de la LNH. Je dis simplement qu'actuellement, après cinq matchs, ils sont le «fun» à voir aller. Est-ce qu'on peut juste en profiter sans se poser trop de questions???

- Je compte les heures avant le prochain match du CH. Je serais curieux de savoir combien de partisans avaient hâte au prochain match l'an dernier. Il n'y a rien de plus plate que d'animer un show quand les Canadiens viennent d'en perdre une septième de suite. On l'a fait tout l'hiver passé. C'est pareil pour vous à la maison. Alors, profitons-en, on ne sait pas ce qui nous attend dans deux semaines, dans trois mois!

Une ligue de jeunes

- Savourons aussi le spectacle dans la LNH. Les jeunes ont pris le contrôle! Ils sont vites, ils sont bourrés de talent, ils sont spectaculaires. Sans qu'on s'en rendre compte, la LNH a complètement changé. Mais il faut protéger ces jeunes. Pas les entourer de gros bras. Il faut que la Ligue les laisse exploiter leur talent sans qu'ils aient à craindre un coup à la tête... ou un coup de la corde à linge.

- Le hockey «comme dans le temps» est terminé. Bien dommage pour ceux qui aimaient les gros bras et le jeu serré. Maintenant, ce sont les buts, le talent et la créativité qui nous font tripper.

- La LNH a rattrapé les joueurs plus lents. Les Karl Alzner, les Kevin Shattenkirk sont laissés de côté et personne n'est outré.

- Je le vois aussi dans les arénas. Les jeunes travaillent leurs mains et leurs habiletés. Ils veulent devenir les prochains Barzal et Marner. Pas les prochains Scott Stevens comme dans le temps. Ceux qui s'ennuient du jeu défensif des Devils «comme dans le temps», il doit y avoir des cassettes qui traînent quelque part...

Du crédit pour Ducharme

- On doit donner plus de crédit à Dominique Ducharme. Certains ont l'air à penser qu'il ne sert qu'à ouvrir la porte... Le gars est habitué de travailler avec les jeunes et sait comment leur parler. Il sait comment parler à Drouin aussi...

- Plus j'y pense, le «A» que le CH a donné à Paul Byron est très significatif. Le gars s'est battu toute sa vie pour jouer dans la LNH. En le nommant adjoint, on voulait montrer aux jeunes qu'il faut se battre tous les soirs pour gagner des matchs.

- Et si les bonnes performances du CH se poursuivaient encore pour un bout... Comment Marc Bergevin va gérer son équipe??? J'ai hâte de vous entendre là-dessus!