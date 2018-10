Rouge et Or: de père en fils?

Le programme de football universitaire du Rouge et Or de l'Université Laval fêtera l'année prochaine ses 25 ans d'existence.

Depuis 1995, cette équipe a largement favorisé la popularité du football alors que des programmes scolaires ont poussé partout à Québec et au Québec.

Nouveau phénomène: on verra bientôt les fils d'anciens joueurs du Rouge et Or se joindre à l'équipe.

Et parmi eux, il pourrait bien y avoir Étienne Cloutier et Enzo Pepe Esposito.

Voyez le reportage de Stéphane Turcot dans la vidéo ci-dessus.