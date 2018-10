Les Canadiens ont explosé avec une récolte de sept buts pour obtenir une sixième victoire de suite contre les Red Wings, lundi soir au Centre Bell.

Le record de victoires consécutives contre les Red Wings, chez le Tricolore, est de sept : il a été réalisé deux fois, dans les années 1940 et il y a trois ans.

Pour la quatrième fois de sa carrière dans la LNH, l’attaquant du CH Jonathan Drouin a connu un match de plus d’un but. Il est aussi devenu le troisième joueur de l’histoire du club à marquer sur un tir de pénalité contre les Wings après Ray Getliffe (1945) et Russ «le Chevreuil» Courtnall (1990).

Son coéquipier Brendan Gallagher a aussi touché la cible et en est maintenant à 11 buts en 18 matchs, à vie contre Detroit.

Bien sûr, on ne peut passer sous silence le 1000e match de Tomas Plekanec, que le Tchèque a célébré en marquant lui aussi. En raison de son passage à Toronto à la fin de la dernière saison, le vétéran est encore à 17 matchs d’en disputer officiellement 1000 dans l’uniforme du CH. Lorsque cela se produira, il deviendra le sixième joueur à arriver dans l’histoire de l’équipe, après Henri Richard, Larry Robinson, Bob Gainey, Jean Béliveau et Claude Provost.

Les Leafs continuent de tout arracher

L’unité formée de Kasperi Kapanen (2-0-2), Auston Matthews (0-2-2) et Patrick Marleau (1-0-1) a encore fait des dégâts dans une victoire de 4-1 des Maple Leafs contre les Kings. Toronto, qui mène la ligue avec 33 buts comptés cette saison, débute sa saison avec six victoires en sept match pour une huitième fois dans l’histoire de la concession et pour une deuxième année de suite.

Kapanen, qui n’avait obtenu que 10 points en 55 matchs à vie dans la LNH avant cette saison, en est maintenant à quatre buts et autant d’aides en sept matchs cette année. Marleau, quant à lui, a touché la cible en avantage numérique pour obtenir le 104e but gagnant (!!) de sa longue et très respectable carrière. À ce chapitre, il figure au septième rang de l’histoire de la LNH, à seulement cing filets gagnants de son patron Brendan Shanahan.

En ce qui concerne Matthews, le joueur de l’heure dans la LNH, il en est à un septième match de plus d’un point de suite cette saison et a amassé au moins un point à chacun de ses 17 derniers matchs en saison régulière.

La jeunesse propulse encore les «Sens»

Le défenseur Maxime Lajoie (20 ans) et l’attaquant Brady Tkachuk (19 ans) ont marqué les deux premiers des quatre buts des Sénateurs dans leur victoire contre les Stars. Il s’agit d’une deuxième victoire de suite pour Ottawa.

Lajoie, un choix de cinquième ronde au repêchage en 2016, en est désormais à quatre buts et trois aides en six matchs dans la LNH. Aucun défenseur dans l’histoire de l’équipe n’a obtenu autant de points à ses six premières parties avec l’équipe. Seuls Morgan Rielly (Maple Leafs, 13 points) et son coéquipier Thomas Chabot (huit points) ont inscrit leurs noms sur la feuille de pointage plus souvent que Lajoie chez les défenseurs, cette saison, dans la LNH.

Pour Tkachuk, choix de premier tour des «Sens» et quatrième au total lors du dernier repêchage, c’est un premier but gagnant dans la LNH. Le seul joueur dans l’histoire de l’équipe à l’avoir fait à un plus jeune âge que lui est Alexandre Daigle, qui a inscrit deux buts gagnants à 18 ans.

Les Sénateurs ont aussi rendu hommage à leur ancien gardien Ray Emery, mort accidentellement l’été dernier.

Forsberg et les «Preds» montrent les dents

Filip Forsberg a marqué le but décisif dans une victoire de 4-2 des Predators contre le Wild. Nashville en est maintenant à cinq victoires à ses six premiers matchs de la saison : c’est la troisième fois, dans l’histoire de la concession que cet exploit est réalisé.

À suivre aujourd’hui :

Deux des meilleures jeunes vedettes de la LNH s’affronteront ce soir lorsque Connor McDavid et les Oilers seront de passage à Winnipeg pour y affronter Patrik Laine et les Jets.

L’attaquant des Devils Kyle Palmieri essaiera, ce soir contre les Stars, d’obtenir plus d’un but pour un quatrième match de suite. Il n’y a que deux joueurs, dans tout l’histoire de la LNH, qui ont amorcé une saison avec quatre matchs de plus d’un but : le rondelet Cy Denneny en 1917 et Patrick Marleau en 2013.