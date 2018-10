Les Saguenéens présentent leur troisième chandail

Les Saguenéens de Chicoutimi ont dévoilé mardi un troisième chandail qui sera porté lors de leur prochain match local prévu jeudi face aux Remparts de Québec.

Approuvé par la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ce troisième chandail sera porté pendant neuf parties à domicile cette saison et utilisé au cours de la prochaine campagne. L’organisation des Saguenéens travaillait sur ce projet depuis plus d’un an, dans le plus grand secret, la majorité des joueurs ne l’ayant jamais vu avant son dévoilement.

Aussi, pour les «Sags», ce produit dérivé pourrait également représenter une nouvelle source de revenus intéressante, puisque la version «réplique» sera mise en vente.

Le bleu et le gris à l’honneur

Sur ton de gris, le chandail récupère les éléments spécifiques du modèle régulier avec les lignes sur les épaules et des variantes de bleu. Le gris fait référence à l’aluminium pour l’économie de la région et au roc pour les parois du fjord du Saguenay.

Le bleu, typique aux Saguenéens, est présent, tout comme le bleu marin qui symbolise les profondeurs des eaux du fjord. La couronne, rappelant le «royaume du Saguenay», est placée en haut du nouveau logo épuré, «Sags», un diminutif du nom de l’équipe souvent employé par les partisans.

Par ailleurs, des tests pour des photos et les caméras de télévision ont été menés sur la glace afin de s’assurer que ce chandail passe bien à l’écran.