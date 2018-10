La persévérance de Jean-Sébastien Dea

Publié aujourd'hui à 09h31

En juin 2013, après une saison de 45 buts comme joueur de 19 ans à Rouyn-Noranda, Jean-Sébastien Dea et toute sa famille prennent le chemin de Newark au New Jersey. C’est là que se tient le repêchage amateur de la LNH. Nathan MacKinnon, Seth Jones, Alexander Barkov et Jonathan Drouin sont les vedettes de l’heure et promis à un bel avenir.

Les choses sont un peu moins claires pour Dea. Selon la centrale de recrutement, le natif de La Prairie devait entendre son nom aux alentours de la troisième ronde.

Après deux journées, sept rondes et de longues heures d’attentes, zéro. Absolument rien. Deux cents onze joueurs sont repêchés mais Dea n’en est pas un.

«Je pleurais, j’étais choqué, j’étais détruit, m’a confié Dea lorsque joint au téléphone au New Jersey. Je croyais que ma carrière allait se terminer au niveau junior.»

Avant même de rentrer au Québec, un baume : les Penguins de Pittsburgh lui offrent une invitation au camp d’entraînement. Le rêve revit. C’est d’ailleurs avec eux qu’il disputera son premier match dans la LNH et marquera son premier but.

«J’ai eu cinq belles années avec cette organisation. J’ai adoré mon séjour et j’ai beaucoup grandi, m’a-t-il raconté. Mais je commençais à me demander combien de temps encore j’allais passer dans la ligue américaine.»

La réponse est venue le 28 septembre dernier. Dea avait été soumis au ballotage pour la deuxième fois de sa carrière malgré avoir connu un très bon camp d’entraînement.

«Les valises étaient faites. Je me préparais à retourner à Wilkes-Barre.»

Pas cette fois-ci, les Devils du New Jersey l’ont réclamé.

«Beaucoup de gens de ma famille et des Québécois m’ont écrit quand ils ont appris la nouvelle», m’a-t-il raconté.

«Mais l’un des premiers à me contacter a été Sidney Crosby, a-t-il poursuivi. Il m’a texté pour me féliciter sur mon camp et me souhaiter bonne chance. Ça m’a touché. Il prenait toujours le temps de me parler. Il insistait que je lui parle en français. C’est une personne exceptionnelle.»

Arrivé à Newark dans les derniers jours du camp, Dea devait recommencer à neuf. L’attaquant ne figurait pas sur un trio régulier jusqu’à ce que Jesper Bratt se fracture la mâchoire. La porte s’est ouverte. Il devait saisir sa chance.

«Tout s’est passé tellement rapidement. Je ne devais pas aller en Europe avec l’équipe pour le match contre les Oilers et soudainement je me retrouve dans l’alignement.»

But gagnant de Jean-Sébastien Dea contre les Sharks - TVA Sports

En trois matchs, Dea a marqué deux buts, dont celui de la victoire samedi contre les Sharks de San Jose. Malgré les hauts et les bas au fil des ans, jamais l’ancien attaquant des Huskies dans la LHJMQ n’a abandonné.

«Depuis le début, je crois en moi, a-t-il affirmé. L’an passé, j’ai marqué mon premier but. Je rêve de jouer dans la LNH, d’avoir mon poste comme les autres et de gagner la coupe Stanley. J’ai eu tellement de commentaires négatifs au fil du temps, des commentaires qui sont restés dans ma tête, qu’aujourd’hui je suis content de prouver le contraire.»

Le poste de Jean-Sébastien Dea avec les Devils est loin d’être assuré, mais il impressionne.

C’est quand même ironique qu’il obtienne sa première vraie chance dans la LNH au même endroit où tous ses espoirs et ses rêves ont été anéantis.

«Je suis la preuve qu’il faut croire en soi, qu’il faut aller au bout de ses rêves.»