Joël Bouchard en furie contre ses joueurs

L’entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard, n’entendait pas à rire après l’entraînement de ses joueurs, mardi.

Excédé par le manque d’effort et la complaisance de ses hommes, le pilote a passé son message d’un ton très ferme... et le mot est faible.

«Je ne suis pas content parce qu’hier [lundi] ils étaient moyens et aujourd’hui [mardi] ils n’étaient pas bons, a-t-il lancé dans une vidéo publiée par l’équipe mardi. Nous jouons pour ,500. Je pourrais comprendre si nous étions 4-0, il pourrait y avoir un petit relâchement, mais là il n’y a pas de relâchement à avoir.»

Le club-école du Canadien de Montréal, qui accueillera le Wolf Pack de Hartford mercredi, a une fiche de 2-2 depuis le début de la saison de la Ligue américaine de hockey.

Plekanec l’exemple

Bouchard a notamment pris l’exemple de Tomas Plekanec, qui a disputé son 1000e match en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) lundi, pour ramener ses joueurs à l’ordre.

«Je trouvais que le "timing" était bon avec ce qui est arrivé avec Plekanec, a expliqué Bouchard sur les ondes de TVA Sports. Et ce n'est pas pour faire passer un message. Quand ils ne sont pas bons, je le dis. Quand ils sont bons, je le dis.»

Après avoir terminé bon dernier au classement général la saison dernière, le Rocket connaît un bon début de campagne. Ces succès expliquent peut-être le manque d’entrain à l’entraînement de ses joueurs mardi, selon Bouchard.

«Quand tu te fais dire que tu es beau, que tu es fin, que tu travailles fort, tu commences à te croire un peu, a-t-il affirmé. Il n’y a encore rien de gagné. Nous n’avons joué que quatre matchs.»

Sans vouloir en faire tout un plat, Bouchard a insisté sur le fait que ce genre d’attitude à l’entraînement ne sera pas la bienvenue dans le futur. «Ça fait trois semaines [que nous avons commencé] et c’est la première fois que ça arrive, a-t-il dit. Ce n’est pas comme si les exercices sont très difficiles. La concentration et l’exécution n’étaient pas là et c’est inacceptable.»

