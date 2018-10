Ignacio Piatti et Samuel Piette en lice pour le titre de joueur par excellence

Deux joueurs de l’Impact de Montréal, soit l’Argentin Ignacio Piatti et le Québécois Samuel Piette, se retrouvent parmi les 41 candidats en lice pour l’obtention du trophée Landon Donovan, remis au joueur par excellence de la Major League Soccer (MLS), pour la saison 2018.

Si la nomination de Piatti était envisagée, celle de Piette représente un très bel accomplissement pour celui ayant disputé en moyenne plus de 88 minutes par rencontre depuis le début de la campagne. Le milieu de terrain a ainsi été le joueur le plus utilisé par l’Impact, devant Saphir Taïder et Piatti.

Parmi les autres nommés, les trois meilleurs buteurs de la MLS sont notamment présents, soit Josef Martinez (Atlanta United FC), Zlatan Ibrahimovic (Galaxy de Los Angeles) et Bradley Wright-Phillips (Red Bulls de New York). Après un vote regroupant tous les nommés auprès des joueurs, des dirigeants et des médias, les finalistes pour l’obtention des différents prix seront annoncés le 31 octobre.

L’Impact compte plusieurs autres candidats dans les multiples catégories. Rod Fanni et Daniel Lovitz sont en lice (avec 31 autres joueurs) pour le prix du défenseur de l’année. Les noms de Bacary Sagna et d'Alejandro Silva sont cités chez les «nouveaux venus». Evan Bush l’est chez les gardiens, Ken Krolicki comme recrue, puis Rémi Garde à titre d’entraîneur de l’année.

L’implication de Jason Beaulieu soulignée

En plus de Piette, un autre Québécois fait partie des nommés : le gardien substitut Jason Beaulieu voit ainsi son implication sociale soulignée.

Le jeune homme de 24 ans a notamment été à la rencontre d’étudiants dans différentes écoles pour leur parler de respect et de persévérance. En plus de participer à un match amical des Olympiques spéciaux, Beaulieu a amassé de l’argent pour la lutte contre le cancer grâce au Défi têtes rasées de Leucan.