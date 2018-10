Claude Julien a changé son approche

Claude Julien avoue avoir changé son approche avec ses joueurs. Une stratégie qui s’avère payante jusqu’à maintenant.

Les joueurs ont adhéré sans broncher au nouveau système implanté par l’entraîneur-chef des Canadiens.

C’est notamment le cas de l’attaquant québécois Phillip Danault.

«J’ai toujours cru à notre nouveau système. Notre nouvelle identité, c’est un vent de fraîcheur par rapport à l’an dernier. Après avoir connu une saison difficile, tout le monde était prêt en arrivant au camp. Je ne suis pas surpris des résultats que nous avons jusqu’à maintenant.»

La plus grande différence est probablement le fait que le CH dicte souvent l’allure de ses matchs, ce qu’on n’a pas vu en 2017-2018. C’est notamment grâce à un échec-avant plus soutenu et à une meilleure exécution en général.

La présence de l’entraîneur adjoint Dominique Ducharme n’est peut-être pas étrangère à cette nouvelle approche.

Chose certaine, Julien prend plaisir à diriger sa jeune troupe. D’ailleurs, il soutient qu’il a toujours aimé travailler avec les jeunes.

«J’ai toujours adoré travailler avec les jeunes. Ça n’a jamais été un problème pour moi. Cette année, on a une bonne combinaison de jeunes et de bons vétérans qui aident les entraîneurs à appuyer notre message.

«Il ne faut pas oublier non plus que j’ai été entraîneur au niveau junior pendant plusieurs années. J’ai donc beaucoup d’expérience avec les jeunes.