Cannabis et LHJMQ

Publié aujourd'hui à 14h18

Mis à jouraujourd'hui à 14h24

En tant que Canadiens, LE sujet de l’heure est sans contredit la légalisation du cannabis.

Dans quelques heures, il sera légal de consommer du cannabis d’un océan à l’autre. C’est tout un changement social, qui touche plusieurs sphères de notre société.

Et non, il n’y a pas que la santé publique qui entre en ligne de compte. Le monde de l’éducation, en passant par celui de l’agriculture et des affaires municipales, presque que tout y est lié.

Le monde du sport n’y fait pas exception.

Prenons le cas de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de ses athlètes.

Les autorités du circuit Courteau ont fait leurs devoirs dans le dossier.

Pour l’instant, le cannabis demeure une substance interdite aux yeux du Centre canadien pour l’éthique dans le sport, chargé d'opérer la politique antidopage de la LHJMQ.

La légalisation du cannabis au Canada n’y changera rien. Un joueur testé positif lors d’un test antidopage reçoit 8 matchs de suspension. Dans le cas du cannabis, c’est un avertissement lors de la première infraction, avec des contrôles à passer par la suite.

Au deuxième contrôle positif, ce sont 25 matchs de suspension qui attendent le joueur pris en défaut. Un troisième échec : deux ans de suspension.

Les tests antidopage sont inopinés et réguliers, de septembre à la fin mai et présents lors de tous les grands événements (Série Canada-Russie, Match des meilleurs espoirs, Coupe Memorial, etc.)

La LHJMQ a accentué la sensibilisation entourant la marijuana dès ses assises du début de juin. Tous les thérapeutes, gouverneurs, directeurs généraux et entraîneurs ont reçu de l’information entourant la prévention de la consommation du cannabis.

En août, ce fut au tour des joueurs. La Ligue canadienne de hockey et Santé Canada se sont associés, invitant les joueurs des 60 marchés de hockey junior au Canada (et certains aux États-Unis) à être des modèles de la société.

Pour une première fois, les joueurs ont dû signer un contrat d’engagement qui invite les joueurs à respecter un code d’éthique bonifié.

Les joueurs athlètes de la LHJMQ ont aussi reçu une formation en ligne sur la politique antidopage et visionné une vidéo les sensibilisant aux effets et conséquences de la consommation de la marijuana (sur la conduite automobile par exemple).

Ils bénéficient aussi d’une trousse explicative mise sur pied par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport.

Bref, on a mis le paquet pour la sensibilisation.

Le programme d'aide aux joueurs demeure. Il est indépendant et confidentiel et les joueurs aux prises avec des problèmes de consommation sont épaulés et aidés.

Le changement de législation du gouvernement fédéral ne changera rien pour les joueurs de hockey junior, tant que le cannabis sera une substance interdite dans le Programme canadien antidopage.

La question, c’est de savoir si ce changement législatif par le gouvernement canadien lancera un débat entourant l’interdiction de la consommation du cannabis chez les athlètes au Canada.

Si c'est légal, pourquoi continuer de l'interdire? Il y a encore beaucoup à dire et à comprendre dans ce dossier.

Tout est allé si vite...