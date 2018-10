Antti Niemi : le jour et la nuit

Publié aujourd'hui à 09h48

Mis à jouraujourd'hui à 09h52

Lorsque Marc Bergevin a réclamé le pire gardien de la LNH (statistiquement) au ballottage, le 14 novembre 2017, peu de gens pouvaient prédire qu’il serait un rouage important dans les succès de l’équipe un an plus tard.

Pour les gardiens, la moyenne et le pourcentage d’arrêts sont importants, mais ce qu’ils regardent le plus, c’est la colonne des victoires. Antti Niemi a remporté ses deux départs cette saison et a maintenant une fiche de 9-5-4, une moyenne de 2,5 et un pourcentage d’arrêts de ,926 depuis qu’il est arrivé à Montréal.

Avant d’être réclamé par les Canadiens, en trois matchs avec les Penguins, il avait une moyenne de 7,49 et de 5,11 après deux matchs en Floride.

Alors Antti, que s’est-il passé pour qu’on assiste à un tel revirement de situation ?

«Ce n’est pas seulement une chose qui a changé, m’a souligné le gardien finlandais après la victoire de lundi. Mais le point le plus important c’est que ma forme physique s’est grandement améliorée.»

Du temps supplémentaire

Tous les membres de l’organisation des Canadiens n’ont que des bons mots à dire sur Niemi.

Tout le monde parle de son éthique de travail et du temps supplémentaire qu’il n’hésite pas à faire pour s’assurer de jouer à un haut niveau. Le fait que les Canadiens lui aient fait signe il y a un peu moins d’un an et qu’il renoue avec l’entraîneur des gardiens (Stéphane Waite) avec lequel il a remporté la coupe Stanley à Chicago l’a grandement aidé.

«Je suis vraiment reconnaissant, a-t-il admis. C’était une grosse bataille l’an dernier, juste de garder la tête au-dessus de l’eau. Il n’y avait aucune garantie et j’aurais pu me retrouver dans la ligue américaine. Maintenant, je me sens bien ici.»

Un battant

Prenons l’exemple du match de samedi. Antti Niemi a accordé deux buts dès la première période face aux Penguins. Au lieu de se mettre la tête entre les deux jambes, le gardien de 35 ans s’est assuré de faire de gros arrêts pour permettre à son équipe de revenir dans le match et il est en grande partie responsable de la victoire.

«Je suis plus patient et je ne tente pas de trop en faire, a-t-il souligné. Je sais que je peux gagner ici parce que je l’ai fait l’an dernier, donc j’ai travaillé la tête reposée cet été. Je suis beaucoup plus relaxe, je me sens mieux dans les entraînements et je me mets moins de pression sur les épaules, ce qui est aussi la clé du succès.»

Facile pour ses coéquipiers

Il faut voir aller Antti Niemi durant les entraînements. Il va batailler sur chaque rondelle qui se dirige vers lui et ses coéquipiers apprécient l’effort qu’il met à chaque instant.

«Il travaille très fort, a observé Jonathan Drouin. Il peut se battre pour cinq rebonds consécutifs et ne jamais lâcher. Il ressemble à Carey Price en étant très stable et il laisse la rondelle venir à lui. Tu vois qu’il a l’expérience d’avoir gagné une coupe.»

Ce que ses défenseurs aiment, c’est qu’il n’y a pas de surprises non plus. C’est un gardien qui garde les rebonds devant lui et qui est un excellent communicateur.

«Il est toujours bien placé et il nous parle beaucoup sur la glace, a affirmé Xavier Ouellet. Il parle constamment, nous dit quand bloquer des lancers ou lui laisser la voie libre. Il est le premier à nous féliciter pour notre boulot. Il fait vraiment une bonne job et nous donne une chance de gagner.»

C’est tout ce qu’on peut demander à un gardien auxiliaire.