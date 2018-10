Tomas Plekanec : «J’essaie de ne pas y penser»

À quelques heures de la mise au jeu initiale contre les Red Wings de Detroit, lundi, Tomas Plekanec se préparait de la même façon qu’aux 999 matchs précédents. Et pourtant...

Ci-dessus, écoutez les commentaires de Tomas Plekanec avant le 1000e match de sa carrière.

Le Tchèque de 35 ans s’apprêtait à écrire une page d’histoire avec l’organisation qui l’avait sélectionné au troisième tour du repêchage de 2001, puisque l’affrontement marquera sa 1000e participation à une rencontre de la Ligue nationale de hockey.

«J’essaie de ne pas y penser, a-t-il dit aux journalistes à l’issue de l’entraînement matinal. Moi je veux juste jouer. Évidemment, je ne pensais jamais parvenir à accomplir cet exploit.»

«Il y a beaucoup de mérite qui revient aux gens dans les coulisses, a-t-il ajouté. Mes coéquipiers m'ont aidé lorsque je n'étais pas à mon meilleur, et évidemment ma famille.

«J'espère qu'ils vont tous en profiter, que ce sera une belle soirée et que nous gagnerons.»

Mieux vaut tard que jamais

On était en droit de se demander si le spécialiste des mises au jeu patienterait longtemps avant d’être honoré pour cette marque enviable. Rapatrié à Montréal après avoir passé le dernier printemps chez les Maple Leafs de Toronto, le numéro 14 a regardé les trois premiers matchs de la saison sur la passerelle de presse.

Claude Julien l’a inséré sur la quatrième unité face aux Penguins de Pittsburgh samedi dernier. Sans être spectaculaire, il a discrètement logé quatre tirs sur Casey DeSmith et il a enregistré une efficacité de 50% sur les mises au jeu.

«D’enfiler ce maillot à nouveau, c'est vraiment spécial. C'est difficile de dire autre chose. Je veux juste aider l'équipe chaque fois que je joue, quand je suis sur la glace et que je fais mon travail du mieux que je peux, quel que soit le rôle.

«Je fais ce que je peux pour aider l'équipe à remporter des matchs»

Pas question de retraite pour l’instant, puisque «Pleky» dit toujours avoir le feu sacré.

«Je me sens bien et je patine bien. Je sais que peux jouer et tant que je me sentirai de la sorte, je veux continuer. C’est ce qui me motive et je savoure chaque jour avec les gars dans ce vestiaire.»

À noter que la partie de lundi sera la 982e de Plekanec avec le Bleu-blanc-rouge. Il a de plus été en uniforme dans 87 joutes avec le Tricolore en séries éliminatoires.

Il deviendra le premier joueur des Canadiens à disputer un 1000e match dans le circuit Bettman depuis le bon Hal Gill en 2011.