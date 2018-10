Paul Stastny s'absentera pour longtemps

Non seulement l'attaquant Paul Stastny ratera le reste du voyage des Golden Knights de Vegas, il pourrait être sur la touche jusqu'à Noël.

L’entraîneur-chef Gerard Gallant a annoncé lundi que le joueur de centre de 32 ans pourrait s'absenter pour les deux prochains mois, lui qui souffre d'une blessure au bas du corps.

Stastny s'est blessé le 8 octobre dernier à la fin de la rencontre contre les Sabres de Buffalo, lorsque le capitaine de ces derniers, Jack Eichel, a effectué une chute sur ses jambes.



Le fils de la légende des Nordiques de Québec, Peter, a été blanchi en trois rencontres, écopant de six minutes de pénalité.

L'Américain a conclu un pacte de trois ans d’une valeur de 19,5 millions $ avec Vegas le 1er juillet dernier.



Par ailleurs, l'ancien attaquant des Canadiens de Montréal Max Pacioretty a raté l'entraînement pour recevoir des traitements. En six parties, le numéro 67 a inscrit un but et affiche un différentiel de -3.

From Coach Gallant:



-Tuch is getting closer to a return ��

-Pacioretty had a maintenance day today ��

-Engelland is day-to-day ������

-Stastny will be out for a bit, potentially up to two months ��