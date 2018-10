LNH 360: Kyle Palmieri entre dans l'histoire

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée le 14 octobre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

NEW JERSEY 3 - San Jose 2

Anaheim 3 - ST. LOUIS 2

WINNIPEG 3 - Caroline 1

Palmieri en bonne compagnie (vidéo ci-dessus)

Kyle Palmieri (2B) a réussi un troisième match d'au moins deux buts en trois rencontres pour aider les Devils à porter leur dossier à 3-0-0.

Palmieri, qui a aussi trouvé le fond du filet à deux reprises contre les Oilers d'Edmonton et les Capitals de Washington, est devenu seulement le quatrième joueur de l'histoire à marquer au moins deux buts dans chacun des trois premiers matchs de son équipe.

Les trois autres à avoir réalisé l'exploit avant lui sont Patrick Marleau (2012-2013), Peter Stastny (1982-1983) et Cy Denneny (1917-1918).

Palmieri a également établi un record de concession pour le plus grand nombre de buts (6) après trois matchs. La saison dernière, il avait inscrit son sixième but de la campagne... le 4 janvier!

Le plateau des 700 points pour Pavelski

Le capitaine des Sharks, Joe Pavelski, a marqué pour la troisième fois en trois matchs pour atteindre le plateau des 700 points. Il est devenu le troisième joueur de l'histoire de la concession à réussir l'exploit, après Patrick Marleau (1082) et Joe Thornton (974).

Pavelski, qui a été sélectionné au 205e rang en 2003, est seulement devenu le cinquième joueur dans l'histoire de la LNH repêché à l'extérieur du top 200 à récolter 700 points.

Les quatre autres joueurs ayant réalisé l'exploit sont Dave Taylor (1069 points, 210e), Henrik Zetterberg (960 points, 210e), Pavol Demitra (768 points, 227e) et Steve Sullivan (747 points, 233e).

Des remontées en troisième période

Les trois matchs de dimanche se sont décidés en troisième période alors que les deux matchs disputés en soirée se sont terminés avec des buts gagnants d'Andrew Cogliano et Bryan Little.

Les Ducks ont surmonté un déficit de 2-1 au troisième vingt grâce au 30e but vainqueur de la carrière de Cogliano. Le but égalisateur a d'ailleurs été marqué par Ben Street, qui avait inscrit mercredi le premier but de sa carrière dans la LNH à 31 ans.

À Winnipeg, Little a marqué le but gagnant avec un peu plus de deux minutes à faire seulement pour mener les Jets à leur 11e victoire consécutive en saison régulière à domicile. Ils y sont invaincus depuis le 2 mars 2018.