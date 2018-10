Les Red Wings bel et bien en reconstruction

Contrairement à Marc Bergevin, Ken Holland n’a jamais hésité à utiliser le terme reconstruction. Dès son bilan de fin de saison, il a affiché ses couleurs en annonçant que l’équipe dont il est à la tête depuis 1997 allait prendre cette direction.

Six mois plus tard, les Red Wings de Detroit comptent dans leurs rangs six joueurs qui disputent leur première saison dans le circuit Bettman et deux autres, Martin Frk et Tyler Bertuzzi, qui en sont à leur deuxième campagne.

C’est en faisant ce constat qu’on comprend que la troupe de Jeff Blashill n’est pas sortie de l’auberge. Pris dans ce virage jeunesse, Anthony Mantha demeure tout de même optimiste.

«On regarde la formation et on voit qu’on peut quand même accomplir des choses cette année. Sur papier, on a une bonne équipe, même s’il nous manque quatre ou cinq défenseurs réguliers. C’est à nous de prouver qu’on est capables de jouer», a indiqué Mantha, lui-même relativement jeune avec ses 155 matchs d’expérience.

Et ces défenseurs réguliers ne sont pas des pieds de céleri. On parle de Mike Green, Trevor Daley, Jonathan Ericsson et Danny DeKeyser.

Ouellet sacrifié

Avec cette liste, on peut comprendre que Xavier Ouellet a été sacrifié en voyant son contrat racheté au cours de l’été. Un dénouement auquel Mantha ne s’attendait pas.

«Oui, ça m’a surpris. Ce fut une année un peu plus difficile pour lui émotivement. L’an passé, il me disait souvent qu’il pensait être échangé ou qu’il s’attendait à voir son nom au ballottage. C’est certain que des équipes seraient venues le chercher [s’il avait été placé au ballottage]», a raconté Mantha, grand ami du défenseur du Canadien de Montréal.

En fait, Ouellet a été victime de cette reconstruction mise en place par les Wings. Du moins, c’est la lecture qu’on en fait lorsqu’on écoute Blashill parler de la situation.

«Je n’ai jamais douté que Xavier était un joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il était pris dans un cycle où on ne pouvait pas lui donner suffisamment de temps de jeu, a soutenu l’entraîneur-chef des Wings. Nous avions plusieurs jeunes défenseurs en route. Nous voulions voir ce qu’ils pouvaient accomplir et on avait besoin de savoir s’ils pouvaient nous donner plus, à long terme, que ce que Xavier pouvait potentiellement nous donner.»

Zadina, le prochain

Dans l’optique de savoir ce que les espoirs de l’organisation ont dans le ventre, les Red Wings pourraient faire appel très bientôt à Filip Zadina. Choix de premier tour (sixième au total) en juin dernier, l’attaquant de 18 ans a amorcé la saison à Grand Rapids.

«Il serait facile de dire qu’on l’amène tout de suite avec l’équipe. Mais je ne suis pas certain que ce serait l’idéal pour son développement. Nous pensons que d’aller apprendre dans la Ligue américaine l’espace dont il peut bénéficier sur une patinoire professionnelle est la meilleure chose pour lui», a déclaré Blashill.

«Zadina n’est pas super rapide et il n’est pas super gros. Comment pourra-t-il se créer de l’espace? Il a un très bon sens du jeu. Mais ce qu’on a vu de lui pendant le calendrier préparatoire nous a confirmé qu’il a besoin d’un peu de temps dans la LAH pour comprendre comment y arriver.»

En quatre rencontres à Grand Rapids, l’ancien porte-couleurs des Mosseheads de Halifax a inscrit deux buts.