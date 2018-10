L’attaque des Red Sox s’est levée

Limités à deux points et trois maigres coups sûrs durant le premier match de la série de championnat de la Ligue américaine de baseball, les Red Sox de Boston ont repris de la vigueur au bon moment, dimanche, pour créer l’égalité dans leur confrontation face aux Astros de Houston.

Le voltigeur Jackie Bradley fils a largement fait sa part dans la victoire de 7-5 des siens au Fenway Park. Son double de trois points à la fin de la troisième reprise a permis aux favoris locaux de reprendre l’avance et d’effacer une autre performance ordinaire du lanceur David Price, qui a donné quatre points en quatre manches et deux tiers.

«C’est définitivement apprécié, a commenté au site MLB.com l’artilleur qui présente une moyenne de points mérités de 9,95 en deux joutes éliminatoires. Ce n’est pas le scénario auquel j’avais rêvé, mais nous avons gagné. C’est mon premier gain d’équipe en tant que partant. Donc, c’est un petit pas de bébé, car je m’attends toujours à remporter la décision. Mais je suis très heureux de notre triomphe.»

Toutefois, la troupe du gérant Alex Cora peut également remercier dame Chance. Sur le coup de deux buts de Bradley fils, la balle cognée au champ gauche a touché le Monstre vert avant d’effectuer quelques bonds étranges sur le mur supérieur situé près de la ligne de démarcation. Xander Bogaerts, Steve Pearce et Rafael Devers ont eu le temps de croiser le marbre sur le jeu.

«Je n’avais jamais vu une balle rouler de la sorte à cet endroit. C’est unique, disons-le», a mentionné Bradley fils.

Betts, la bougie d’allumage

De son côté, Mookie Betts s’est fait un devoir de ramener ses coéquipiers sur la bonne voie. Son double pour amorcer le premier tour au bâton des Sox a été à l’origine d’une poussée de deux points. Un autre coup de deux buts de sa part en fin de huitième a ensuite permis à sa formation d’ajouter un dernier point.

«Je veux seulement me présenter sur le terrain et essayer de faire ce que je dois pour aider l’équipe à l’emporter. Il faut tenter d’être constant et avoir de bonnes présences à la plaque, tout en cognant des coups sûrs au moment opportun, a-t-il dit. Toutefois, ce n’est pas seulement moi. Nous avons 25 gars qui sont ici pour gagner.»

Le réveil de l’offensive constitue une bonne nouvelle à Boston, surtout que les Sox n’affronteront pas Justin Verlander lors des deux prochains duels, prévus à Houston mardi et mercredi. Ils se mesureront plutôt à Dallas Keuchel et Charlie Morton, alors qu’ils enverront Nathan Eovaldi et Rick Porcello.

«Nous sommes excités d’être là et prêts à batailler, a émis Bradley fils. Je pense que tout le monde appréciera le fait de se retrouver là-bas et nous continuerons de prendre les matchs un à la fois.»