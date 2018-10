La saison de Victor Vazquez est terminée

Le Toronto FC devra se passer de Victor Vazquez pour ses trois dernières rencontres du calendrier régulier de la Major League Soccer (MLS).

Étant donné que la formation de la Ville Reine ne participera pas aux séries de fins de saison, la campagne de Vazquez est donc terminée.

L’organisation torontoise a indiqué que son milieu de terrain espagnol a subi une arthroscopie au genou. L’opération ne devrait cependant pas l'empêcher d'être prêt pour le début de la prochaine saison.

«Il [Vazquez] se sent bien et il se déplace bien. Ce n’est pas une absence à long terme, a indiqué l’entraîneur-chef du Toronto FC, Greg Vanney, au réseau Sportsnet. [...] À ce point-ci, il n’y avait aucune raison de continuer à le faire jouer. Nous savions qu’il devait se faire opérer et c’est une procédure simple et rapide. Nous voulions le faire maintenant au lieu d'attendre la saison morte.»

En 2018, Vazquez a totalisé huit buts et neuf passes décisives en 21 parties. Il était également de la formation du Toronto FC qui a remporté le championnat des séries éliminatoires de la MLS en 2017.