Eleider Alvarez reçoit enfin sa ceinture

Le boxeur montréalais d’origine colombienne Eleider Alvarez a finalement reçu, lundi, la ceinture soulignant son titre des mi-lourds de la WBO obtenu le 4 août dernier contre le Russe Sergey Kovalev à Atlantic City.

«Ça faisait longtemps que je l'attendais», a mentionné le pugiliste de 34 ans, en entrevue avec TVA Sports.

Alvarez aurait bien aimé l’avoir en sa possession lorsqu’il s’est envolé pour la Colombie, il y a quelques semaines, afin de célébrer son triomphe auprès de ses proches dans son pays d’origine.

«Le président de la Colombie m'avait demandé où était la ceinture, mais je n'avais pas pu l'amener parce qu'elle n'était pas encore arrivée avant que je ne parte», a-t-il déploré.

La revanche dans le viseur

De son propre aveu, Alvarez a terminé ses célébrations et pense déjà au combat-revanche qu’il devra disputer contre Kovalev le 2 février à Frisco, en banlieue de Dallas au Texas.

«Je m’attends à voir un boxeur différent, parce que c'est lui qui voulait la revanche, a expliqué Alvarez au sujet de son rival. Ça veut dire qu'il va revenir très fort, je m'attends à ça et je vais me préparer plus fort.»

Son entraîneur, Marc Ramsey, a d’ailleurs un plan bien précis en tête à ce sujet.

«On va faire beaucoup de développement dans les prochaines semaines avec Eleider afin de s'assurer de commencer le camp à un autre niveau, a-t-il indiqué. On a d'autres niveaux, à la fin du camp, à viser si on veut être en mesure de répéter l'exploit qu'on a fait la dernière fois. On a beaucoup de temps, mais ce sera du temps bien utilisé.»

Ramsey n’a l’intention de prendre aucune chance.

«On ne sait pas comment il (Kovalev) va réagir, a-t-il admis. Des fois, après une défaite comme ça, les gens s'écroulent ou encore, ils se donnent un bon coup de pied au derrière et se prennent en main. (...) Chose certaine, lui, il est rendu dans un cul de sac par rapport à sa carrière et je me dois, comme entraîneur, de préparer Eleider pour un Kovalev meilleur et plus motivé.»

Alvarez, lui, s’attend à un camp d’entraînement «très, très difficile».

«Je vais souffrir plus que la première fois», a-t-il anticipé.