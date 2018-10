Tomas Plekanec: le millénaire

Le 31 décembre 2003. À cette date, Paul Martin vient de remplacer Jean Chrétien depuis quelques jours seulement comme premier ministre du Canada. Pour les plus jeunes, Mark Zuckerberg n’a pas encore inventé Facebook.

Dans l’univers du Canadien de Montréal, il y a un jeune Tomas Plekanec qui a joué son premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) la veille du premier jour de 2004. Plekanec portait le numéro 35 à ses débuts avec le CH.

«Mais je portais déjà mon col roulé», a lancé le Tchèque à la blague.

Signe des temps, il y avait encore des matchs nuls à cette époque. Le Tricolore avait soutiré un verdict nul de 1-1 aux Stars, à Dallas. Nicklas Sundtrom avait marqué l’unique but des visiteurs sur des passes de Sheldon Souray et Joé Juneau.

«Je ne me souviens pas trop de cette rencontre, ça fait longtemps, a mentionné Plekanec. C’était mes débuts. C’était une soirée spéciale même si je n’avais pas joué beaucoup. Je foulais une glace de la LNH pour la première fois. C’était gros pour moi.»

Près de 15 ans plus tard, Plekanec a participé à son 1000e match dans la LNH lors de la visite des Red Wings de Detroit, lundi, au Centre Bell.

«J’imagine que ce plateau me frappera plus à la fin de ma carrière, a-t-il dit. C’est une belle réalisation. Je n’avais jamais rêvé à ça. Mais il y a plusieurs personnes à remercier. Je pense aux soigneurs de l’équipe, aux gars de l’équipement, à mes coéquipiers, à mes entraîneurs et à ma famille.»

Avec Julien

S’il y a eu une tonne de changements dans toutes les sphères possibles depuis décembre 2003, il y a une constance: Claude Julien.

«Je l’ai eu [comme joueur] la première fois qu’il est arrivé au Canada et je l’ai à son 1000e match, a raconté Julien à quelques heures du match face aux Wings. Je suis content de faire partie de sa célébration de 1000 matchs. C’est tout un exploit, surtout quand on dit que la majorité de sa carrière a été passée ici à Montréal. C’est un défi de jouer aussi longtemps dans cette ville.

«C’est un bon professionnel, il s’entraîne bien, c’est un bon exemple, a-t-il continué. Il a beaucoup d’expérience pour partager avec une jeune équipe présentement. On en a aussi besoin sur la patinoire.»

La bonne chose

De ses 1000 matchs dans la LNH, Plekanec en a joué seulement 17 avec un autre uniforme. C’était avec les Maple Leafs de Toronto à la fin de la plus récente saison.

«C’est spécial de revenir jouer ce match comme membre du Canadien, a-t-il précisé. Le Canadien, c’est spécial. Je ne sais pas quoi dire d’autre!»

Dans le vestiaire de l’équipe, Brendan Gallagher et Artturi Lehkonen se réjouissaient pour leur coéquipier.

«Je suis tellement heureux de le voir jouer son 1000e match dans l’uniforme du Canadien, a mentionné Gallagher. C’est la bonne chose pour lui. J’aurais trouvé ça étrange de le voir atteindre ce plateau avec les couleurs des Leafs. Très peu de joueurs ont la chance de jouer 1000 matchs dans la LNH.

«J’en suis à ma septième saison à Montréal et Tomas n’a jamais changé, a enchaîné le numéro 11. Il est un modèle pour les plus jeunes. Pleky a toujours retiré une grande fierté à ralentir les meilleurs joueurs de l’équipe adverse. Il trouve des façons pour frustrer le meilleur joueur au monde en Crosby.»

À l’instar de Gallagher, Lehkonen a décrit Plekanec comme un mentor.

«Tomas a eu une grande influence sur moi à mes débuts, a dit le Finlandais. Au départ, il ne me connaissait pas, mais il prenait le temps de m’aider. Il m’a pris sous son aile en me prodiguant plusieurs conseils. Je ne l’oublierai jamais.»

En bref

En 1000 matchs dans la LNH, Plekanec a récolté 608 points (233 buts, 375 aides).

Plekanec se retrouve au septième rang de l’histoire du CH avec 983 matchs disputés. Henri Richard (1258), Larry Robinson (1202), Bob Gainey (1160), Jean Béliveau (1125), Claude Provost (1005) et Andreï Markov (990) sont devant lui.