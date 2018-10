Alex Galchenyuk retrouve ses coéquipiers

Le joueur de centre des Coyotes de l’Arizona Alex Galchenyuk s'est entraîné lundi matin avec ses coéquipiers pour la première fois depuis qu’il a subi une blessure au bas du corps à la fin du mois de septembre.

Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter des Coyotes, on voit l’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal patiner avec un chandail indiquant qu’il ne peut subir de contact.

La date d’un éventuel retour au jeu n’a toujours pas été dévoilée. Les Coyotes s’apprêtent à quitter l’Arizona pour une série de quatre duels à l’étranger.

Acquis en retour de Max Domi cet été, Galchenyuk n’a participé à aucun match de la formation du sud des États-Unis en saison régulière. L’an passé, il a récolté 19 buts et 32 mentions d’aide pour 51 points en 82 rencontres.

Christmas in October. �� @AGally94 is practicing with the team today. pic.twitter.com/BM3ZLCdFBq