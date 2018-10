Absence indéterminée pour Dereck Baribeau

Dereck Baribeau pourrait payer cher son accès de colère survenu vendredi soir lors du match contre le Drakkar de Baie-Comeau, au Centre Vidéotron.

Le gardien des Remparts de Québec s’est blessé à la main en assénant un coup de poing au mur du couloir menant vers le vestiaire afin d’évacuer sa frustration après que son entraîneur Patrick Roy l’ait retiré du filet.

Le Drakkar venait alors d’inscrire un quatrième but sans riposte et Roy avait expliqué en point de presse après la rencontre que le changement avait comme objectif de permettre à ses joueurs de souffler un peu et d’offrir une première sortie sur la patinoire de Québec au réserviste Anthony Morrone.

En huit rencontres cette saison, le cerbère de L’Ancienne-Lorette revendique un dossier de 4-4 ainsi qu’une moyenne de buts alloués de 2,83 et un taux d’efficacité de ,898.

«Il s’est blessé au poignet en donnant un coup de poing dans le mur quand je l’ai débarqué, vendredi. On saura demain [mardi] s’il s’agit d’une fracture ou d’une simple dislocation. Oui, ça m’inquiète, mais ça fait partie du processus d’apprentissage chez un jeune. On n’est pas content qu’il ait fait ça, mais c’est un jeune qui a de l’intensité et on verra demain [mardi]», a expliqué le grand patron des opérations hockey des Diables rouges, lundi.

En attendant de connaître la gravité exacte de la blessure de Baribeau, mardi, les Remparts ont rappelé Kevyn Brassard, des Riverains du Collège Charles-Lemoyne (midget AAA). Choix de troisième ronde (47e au total) de l’équipe lors du dernier encan midget, le portier de 16 ans a maintenu d’excellentes statistiques depuis le début de la saison, comme en font foi sa fiche de 5-0-2 en sept départs, sa moyenne de buts alloués de 2,67 et son pourcentage d’efficacité de ,967.

Séance de «conditionnement physique» sur glace

Les Remparts étaient de retour au boulot après une fin de semaine de congé, lundi.

Mais le premier entraînement de la semaine au Pavillon de la Jeunesse s’est déroulé sans rondelles et sans buts amarrés puisque l’état-major avait décidé de soumettre les joueurs à une séance de «conditionnement physique» sur lames. Les coups de patin ont été nombreux!

Du haut des gradins, Roy a regardé ses ouailles suer à grosses gouttes durant une trentaine de minutes alors que l’adjoint Benoît Desrosiers dirigeait la circulation. Pour le pilote québécois, l’exercice servait à s’assurer que son effectif soit en bonne condition physique.

«On n’a pas pratiqué beaucoup et le conditionnement physique est un aspect important dans notre équipe. J’ai parlé avec Ben et on voulait avoir un entraînement où les gars pouvaient remonter leur condition physique. Quand tu ne fais que jouer et que tu ne pratiques pas beaucoup, je crois que ça fait du bien. Au lieu d’être en salle, c’est sur la glace», a mentionné le «33».

En vitesse

Après une semaine d’activités plus paisible pour les hockeyeurs québécois, ceux-ci ne chômeront en se tapant trois matchs en autant de soirs à partir de jeudi. Ils effectueront d’abord une saucette à Chicoutimi avant d’accueillir le lendemain le Titan d’Acadie-Bathurst, les champions de la coupe Memorial. Ils termineront leur séquence en se mesurant à l’Armada à Boisbriand, samedi soir. «Personnellement, avant, j’étais comme un peu contre les trois en trois, mais si c’est pour enlever des matchs sur semaine, je suis obligé de dire que j’aime mieux ça. Ça te donne la semaine pour travailler avec les joueurs et pour mieux s’organiser à l’école», a répondu Patrick Roy...

Le gardien Alexis Gravel, des Mooseheads de Halifax, a hérité du titre de joueur de la dernière semaine en signant deux victoires en autant de départs, dont une par blanchissage grâce à 30 arrêts contre Bathurst.