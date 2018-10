Une première défaite en temps réglementaire pour les Hurricanes

Le gardien Laurent Brossoit a bloqué 42 des 43 rondelles dirigées vers lui pour aider les Jets à vaincre les Hurricanes de la Caroline au compte de 3-1, dimanche à Winnipeg.

Brossoit, qui disputait un premier match cette saison et un premier dans l’uniforme des Jets, a ainsi signé une huitième victoire en carrière. Seul Micheal Ferland a trompé sa vigilance.

Bryan Little a pour sa part inscrit le but de la victoire avec un peu plus de deux minutes à écouler à la troisième période. Au début de l’engagement, Patrik Laine avait ouvert la marque avec un filet sur le jeu de puissance. Kyle Connor en a ajouté dans une cage déserte.

Josh Morrissey s’est pour sa part fait complice de deux buts des favoris locaux. Il compte quatre aides en cinq sorties cette saison.

Petr Mrazek a quant à lui réalisé 23 arrêts devant la cage des Hurricanes, qui ont subi un premier revers en temps réglementaire en cinq matchs cette saison.

L’équipe du Manitoba était privée des services de Dustin Byfuglien, blessé au haut du corps. Dmitry Kulikov, laissé de côté lors des quatre premières sorties des Jets, a pris sa place dans la formation.