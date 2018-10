Un autre joueur des Mooseheads prisé

Raphaël Lavoie est le plus récent joueur des Mooseheads de Halifax à être considéré comme l’un des plus beaux espoirs en vue du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est presque devenu une habitude dans cette équipe. Il est actuellement pressenti pour être un choix de première ronde à Vancouver en juin prochain et certains le voient même, à l’heure actuelle, comme l’un des dix meilleurs joueurs de son groupe d’âge admissibles cette année.

Né le 25 septembre, Lavoie n’était qu’à dix jours d’être admissible au repêchage de l’an dernier. Mais ce n’est que partie remise.

Le gros ailier de 6 pi 4 po et 200 lb s’est implanté l’an dernier — sa deuxième année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) — comme un joueur dominant. Après une saison de 63 points, dont 30 buts en 68 matchs, il a poursuivi sur sa lancée lors du Championnat mondial des moins de 18 ans en avril avec une production de cinq buts en cinq rencontres.

De retour dans la LHJMQ après un exil de quatre saisons au niveau professionnel, l’entraîneur Éric Veilleux commence à peine à découvrir son ailier et il adore ce qu’il voit.

« Tu vois que c’est un joueur électrisant. Du talent, il y en a qui en ont plus que d’autres et lui, c’en est un. Il est capable de faire de belles choses avec la rondelle et il a soif d’aller au filet. Il a le talent et la vitesse pour le faire. En plus, contrairement à certains joueurs offensifs, il est efficace dans les deux zones. Certains joueurs de son talent ont tendance à tricher, mais ce n’est pas son cas. »

Scruté à la loupe

Dans sa liste des joueurs à surveiller en vue du prochain repêchage, publiée la semaine dernière, la Centrale de recrutement de la LNH a classé, sans surprise, Lavoie parmi les espoirs avec la cote «A», signifiant qu’il était vu comme un espoir de premier tour.

Cette liste, d’ailleurs, n’en est qu’une parmi tant d’autres qui seront publiées par différents sites spécialisés, observateurs ou amateurs durant la saison. C’est que le repêchage et ses espoirs ont connu une importante hausse en popularité médiatique au cours des dernières années. Sans oublier, évidemment, la présence des recruteurs de la LNH, ceux qui ont un réel pouvoir sur sa destinée, lors d’à peu près tous ses matchs.

«J’essaie de ne rien changer. C’est une grosse saison autant pour moi que pour notre équipe alors on doit être prêts. J’ai vu passer quelques listes sur les réseaux sociaux, mais je ne les cherche pas. Si elles passent, je les regarde. Je ne suis pas simplement curieux de voir où je me situe, mais aussi mes amis et les joueurs que je connais.»

ÉCJ et coupe Memorial

Pour Lavoie, il s’agit sans aucun doute d’une saison très importante. Non seulement s’agit-il de son année de repêchage, mais, en plus, les Mooseheads recevront la coupe Memorial en mai.

Cet événement est une visibilité supplémentaire pour les espoirs chaque année.

Tout ça, en plus du fait que le natif de Chambly souhaite obtenir une invitation pour le camp final d’Équipe Canada junior.

«Je veux simplement obtenir une invitation, ensuite on verra. Mes expériences au niveau internationales ont montré que j’étais de calibre. Ce sont des tournois très difficiles lors desquels tous les pays sont bons», mentionne Lavoie.

Les joueurs des Mooseheads sélectionnés au premier tour depuis 2007

Jakub Voracek

7e | Columbus | 2007

Logan MacMillan

19e | Anaheim | 2007

Nathan MacKinnon

1er | Colorado | 2013

Jonathan Drouin

3e | Tampa Bay | 2013

Nikolaj Ehlers

9e | Winnipeg | 2014

Timo Meier

9e | San Jose | 2015

Nico Hischier

1er | New Jersey | 2017

Filip Zadina

6e | Detroit | 2018