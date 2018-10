L'Océanic se charge du puissant Drakkar

Colten Ellis a repoussé 42 des 43 rondelles dirigées vers lui pour l’Océanic, qui a vaincu le Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 4-1, dimanche, à Rimouski.

Le gardien a cédé une seule fois face à Gabriel Fortier. Olivier Garneau, avec un doublé, Carson MacKinnon et Alexis Lafrenière, ce dernier dans une cage déserte, ont toutefois répliqué.

Garneau a finalement récolté trois points, tandis qu’Anthony D’Amours et Dmitry Zavgorodniy ont ajouté deux mentions d’aide à leur fiche.

Justin Blanchette a été mis à l’épreuve 22 fois.

Un jeu blanc pour Gravel

À Bathurst, le gardien des Mooseheads de Halifax Alexis Gravel a réussi 30 arrêts dans une victoire de 5-0 contre le Titan.

Il s’agit d’un deuxième jeu blanc dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pour lui.

Benoit-Olivier Groulx a réussi un doublé dans la victoire. Jared McIsaac et Ben Higgins ont tous deux marqué leur premier but de la saison. Raphaël Lavoie a quant à lui fait bouger les cordages pour une neuvième fois.

Mis à l’épreuve à 38 reprises, Mark Grametbauer a cédé cinq fois.

Cole Rafuse a été expulsé de la rencontre après avoir plaqué par-derrière Xavier Parent. Les Mooseheads ont profité d’un jeu de puissance de cinq minutes à la suite de cette séquence.

Il s’agit d’une troisième victoire de suite pour les visiteurs.

Daniel Hardie clôt le débat

À Charlottetown, Daniel Hardie a été l’unique marqueur de la séance de tirs de barrage et les Islanders l’ont emporté 6-5 sur les Sea Dogs de Saint John.

Les favoris de la foule se dirigeaient vers un gain de 5-3 avec moins de six minutes à jouer, mais des réussites tardives de Charlie DesRoches et de William Poirier ont amené tout le monde en prolongation.

En plus des deux marqueurs opportunistes, Robbie Burt s’est démarqué avec une récolte de deux buts et une mention d’aide pour l’équipe perdante.

Chez les Islanders, Derek Gentile a été le plus productif avec un filet et deux passes décisives.

Dans les filets, Matthew Welsh a fait 18 arrêts dans la victoire et Alex D’Orio a reçu 48 lancers dans la défaite.

Oliver Okuliar se fait plaisir

À Gatineau, Oliver Okuliar a récolté quatre points, dont deux buts, dans une convaincante victoire de 7-1 du Phoenix de Sherbrooke face aux Olympiques.

Le Slovaque compte ainsi cinq buts et 10 points en autant de rencontres cette saison.

Benjamin Tardif et Bobby Dow ont également contribué en ajoutant tous deux un filet et deux aides à leurs dossiers respectifs. Taro Jentzsch, Julien Anctil et Félix Robert ont également touché la cible.

Le gardien Thomas Sigouin a bloqué 27 rondelles pour signer une première victoire dans la LHJMQ. Dans l’autre clan, Rémi Poirier a vu sept des 40 tirs dirigés vers lui traverser la ligne des buts.

Shawn Boudrias a été l’unique joueur des Olympiques à faire scintiller la lumière rouge.

Les Voltigeurs reviennent de l’arrière

À Val-d’Or, les Voltigeurs de Drummondville ont effacé un déficit de deux buts pour vaincre les Foreurs par la marque de 3-2.

Après des filets de Julien Tessier et de Nicolas Ouellet, Joseph Veleno, Nicolas Guay et Brandon Skubel ont renversé la vapeur.

Olivier Rodrigue a réalisé 24 arrêts pour l’emporter, tandis que son adversaire Mathieu Marquis a été testé à 42 reprises.

Il s’agit d’une troisième défaite de suite pour le club de l’Abitibi-Témiscamingue.