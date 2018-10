LNH 360: de belles séquences se poursuivent

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée samedi soir dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Edmonton 2 - RANGERS 1

Vegas 1 - PHILADELPHIE 0

OTTAWA 5 - Los Angeles 1

BOSTON 8 - Detroit 2

Caroline 5 - MINNESOTA 4 (prol.)

TAMPA BAY 8 - Columbus 2

Vancouver 3 - FLORIDE 2

Toronto 4 - WASHINGTON 2 (vidéo ci-dessus)

MONTRÉAL 4 - Pittsburgh 3 (fus.)

NASHVILLE 5 - Islanders 2

DALLAS 5 - Anaheim 3

CHICAGO 4 - St. Louis 3 (prol.)

Buffalo 3 - ARIZONA 0

Calgary 3 - COLORADO 2 (prol.)

De belles séquences se poursuivent

Pas moins de 15 joueurs ont porté leur séquence de matchs avec au moins un point pour commencer la saison à quatre, samedi, dont Auston Matthews, Nathan MacKinnon et Alexander Radulov.

Menés par des matchs de deux points de Radulov, Jamie Benn, John Klingberg et Tyler Seguin, les Stars ont marqué deux fois en neuf secondes et ont remporté un match pour la première fois depuis le 28 novembre 2015 alors qu'ils perdaient par trois buts à un moment dans la rencontre. Radulov est devenu le quatrième joueur de l'histoire de l'organisation à marquer dans les quatre premiers matchs de la saison.

Matthews a aidé les Maple Leafs à porter leur dossier à 5-1-0 et est devenu le sixième joueur de l'histoire de la LNH à récolter au moins deux points dans chacun des six premiers matchs de la saison. Matthews est également devenu le cinquième joueur de l'ère moderne à marquer 10 buts ou plus lors des six premiers matchs de son équipe.

Le défenseur des Maple Leafs Morgan Rielly a récolté une aide pour porter son total de points à 13. Il est devenu le troisième défenseur dans l'histoire de la LNH à amasser au moins 13 points dans les six premiers matchs de son équipe.

MacKinnon a ouvert la marque après seulement 11 secondes de jeu pour égaler Mats Sundin dans l'histoire de la concession avec au moins un but dans chacun des cinq premiers matchs d'une saison. Son coéquipier Mikko Rantanen a pour sa part porté sa séquence de matchs avec au moins une aide à cinq, la troisième plus longue du genre dans l'histoire de l'organisation.

Duncan Keith a participé à un 1000e match dans la LNH, Alex DeBrincat a marqué deux buts et les Blackhawks ont récolté au moins un point dans chacun de leurs cinq premiers matchs. DeBrincat (9 points), Toews (9 points) et Kane (8 points) ont tous au moins un point dans chacun des matchs des leurs.

Elias Pettersson a marqué pour porter à cinq sa séquence de matchs avec au moins un point (5B, 3A). Il est ainsi devenu le deuxième joueur dans l'histoire des Canucks à récolter au moins un point dans chacun des cinq premiers matchs de sa carrière. Evgeni Malkin est le seul joueur dans les 20 dernières années à avoir amassé plus de points lors de ses cinq premiers matchs dans la LNH.

Sebastian Aho (2B, 2A) a égalé un record personnel de quatre points dans un match pour porter à cinq sa séquence de rencontres avec au moins un point.

Le défenseur des Sénateurs Thomas Chabot (2A) et l'attaquant Chris Tierney (1B) ont prolongé à cinq leurs séquences de matchs avec au moins un point. Chabot (2B, 6A) a établi un record de concession pour le plus grand nombre de points amassés par un défenseur lors des cinq premiers matchs.

Un premier but pour Rasmus Dahlin

Rasmus Dahlin a marqué son premier but dans la LNH à son cinquième match. À 18 ans et 183 jours, le Suédois est devenu le plus jeune défenseur de l'histoire des Sabres à marquer un but. Et un seul attaquant a réussi l'exploit en étant encore plus jeune, soit Pierre Turgeon en 1987 (18 ans et 54 jours).

Dahlin est devenu le plus jeune défenseur en 23 ans à marquer un but dans la LNH. Le record de l'ère moderne appartient à Doug Bodger, qui avait marqué son premier but avec les Penguins en 1984, à 18 ans et 117 jours.

Dahlin est aussi devenu le 11e défenseur de l'histoire de la LNH à inscrire un but gagnant avant ses 19 ans. Le dernier à avoir réussi l'exploit était Aaron Ekblad avec les Panthers en 2014-2015.

Un premier but dans la LNH pour Rasmus Dahlin - TVA Sports

L'effet McDavid

Le capitaine des Oilers, Connor McDavid (1B, 1A) a participé à 100% des buts de son équipe depuis le début de la campagne. Seulement quatre joueurs dans l'histoire de la LNH ont participé à 100% des buts de leur équipe au-delà de cinq filets pour entamer la saison.

Les Hurricanes égalent un record de concession

Le capitaine des Hurricanes Justin Williams (1B, 2A) a amassé trois points dans un deuxième match cette saison pour aider les siens à l'emporter en prolongation.

Les Hurricanes (4-0-1) ont égalé un record de concession avec un point dans un cinquième match consécutif pour entamer la campagne.

Les Hurricanes ont effectué 57 lancers, ce qui représente le troisième plus haut total de l'histoire de la concession. Le record est de 65, établi en 1984 face aux Rangers de New York.

Les Bruins et le Lightning marquent chacun huit buts

David Pastrnak (3B) a réussi le deuxième tour du chapeau de sa carrière et a atteint le plateau des 100 buts dans la LNH. Après avoir été blanchis lors de leur premier match, les Bruins ont marqué 22 buts dans les quatre rencontres suivantes.

Brayden Point (2B, 1A) et J.T. Miller (1B, 2A) ont aidé le Lightning à remporter leur deuxième match de la saison.

Fleury s'approche de Hall

Marc-André Fleury a stoppé 26 lancers pour obtenir le jeu blanc face aux Flyers. Le Québécois a ainsi obtenu la 406e victoire de sa carrière, soit une de moins que Glenn Hall (407) au 10e rang dans l'histoire des gardiens.

Les Golden Knights (53) ont dépassé les Maple Leafs (52) et égalé les Canadiens (53) pour le nombre de victoires à leurs 100 premiers matchs dans la LNH. La seule équipe ayant amassé plus de victoires lors de leurs 100 premières rencontres est la première mouture des Sénateurs (63). Il reste 12 matchs aux Golden Knights pour s'en approcher.