Les Seahawks se plaisent à Londres

Le quart-arrière Russell Wilson a lancé trois passes de touché et amassé 222 verges par la voie aérienne, permettant aux Seahawks de Seattle de lessiver les pauvres Raiders d’Oakland au compte de 27-3, dimanche, au Wembley Stadium de Londres.

Wilson a atteint la cible 17 fois en 23 occasions et commis une interception. Il a ajouté 20 verges au sol pour les Seahawks (3-3). Le pivot a rejoint David Moore, Tyler Lockett et Jaron Brown dans la zone payante.

Doug Baldwin a récolté 91 verges en six réceptions. Sebastian Janikowski a effectué deux placements en autant de tentatives contre son ancienne équipe.

Dans le camp des Raiders (1-5), Derek Carr a réussi 23 de ses 31 passes pour seulement 142 verges de gains. Marshawn Lynch a été limité à 59 verges en attaque, dont 45 par la course. Matthew McCrane a réussi un botté de précision.

Jason Myers botte le derrière des Colts

Le botteur des Jets de New York Jason Myers a réussi ses sept tentatives de placement, dimanche, au MetLife Stadium, pour aider les siens à l’emporter 42-34 contre les Colts d’Indianapolis.

Myers s’est notamment exécuté sur une distance de 48 verges au deuxième quart, en plus d’envoyer trois ballons entre les poteaux au dernier engagement.

Le quart-arrière Sam Darnold a amassé 280 verges et deux touchés. Il a atteint la cible 24 fois en 30 occasions, tout en commettant une interception pour les Jets (3-3), auteurs de deux victoires d’affilée. Terrelle Pryor et Chris Herndon ont chacun réalisé un attrapé de six points. Morris Claiborne a saisi un relais de l’adversaire pour filer dans la zone des buts au premier engagement.

Chez les Colts (1-5), Andrew Luck a complété 23 de ses 43 passes pour 301 verges, quatre majeurs et trois interceptions. Eric Ebron, Chester Rogers et Marcus Johnson ont tous capté un ballon pour un jeu de six points. Marlon Mack a couru 89 verges.

Une interception coûteuse pour les Bills

Johnathan Joseph a ramené une interception sur 28 verges pour le touché de la victoire avec moins de deux minutes à écouler, et les Texans ont vaincu les Bills de Buffalo au compte de 20-13, dimanche, à Houston.

Après avoir complété 10 de ses 17 relais pour 84 verges, le quart-arrière partant des Bills (2-4) Josh Allen a quitté la rencontre en raison d’une blessure au coude. En relève, Nathan Peterman a subi deux interceptions, dont celle qui a fait la différence.

Le receveur DeAndre Hopkins a été l’auteur de l’autre touché des Texans (3-3). Au total, il a capté cinq ballons pour 63 verges. Ka'imi Fairbairn a pour sa part réussi deux placements, tout comme son vis-à-vis Stephen Hauschka.

Deshaun Watson a connu un match en demi-teinte. Il a rejoint ses receveurs 15 fois en 25 lancers pour un touché et deux interceptions. Il a également échappé le ballon trois fois. Un de ces jeux a permis aux Bills d’envoyer leur unité offensive sur le terrain.

Zay Jones a été le seul joueur des Bills à atteindre la zone des buts.

Latavius Murray déplume les Cardinals

Le demi offensif Latavius Murray a récolté 155 verges au sol, franchissant une fois la ligne des buts, pour mener les Vikings du Minnesota vers un triomphe de 27-17 aux dépens des faibles Cardinals de l’Arizona, dimanche, à Minneapolis.

Murray a réalisé une course de 21 verges pour un majeur au premier quart. Le receveur de passes Adam Thielen a ajouté 123 verges et un touché en 11 réceptions pour les Vikings (3-2-1). Le pivot Kirk Cousins a rejoint ses coéquipiers 24 fois en 34 tentatives pour des gains de 233 verges, un jeu de six points et une interception. Il a également porté le ballon pour un majeur.

Pour les Cardinals (1-5), Josh Rosen a réussi 21 de ses 31 passes pour 240 verges et une interception. David Johnson a totalisé 55 verges et mis les pieds une fois dans le territoire ennemi. Christian Kirk a obtenu 77 verges en six attrapés. Budda Baker a ramené un échappé sur une distance de 36 verges pour le touché.