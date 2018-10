Le manteau de la victoire à Tomas Tatar

Il y avait une nouveauté dans le vestiaire du CH, un manteau décoré de fourrure, digne de la populaire série «Games of Thrones». Shea Weber a fait cet achat en ligne afin de l’offrir au joueur du match chez le Tricolore après une victoire. Tomas Tatar était le premier à le porter. Weber avait acheté ce manteau il y a déjà quelques jours, mais il n’est pas arrivé à temps pour le début du calendrier.

«Même si j’ai probablement l’air fou avec ce manteau, je suis heureux de l’avoir sur mes épaules. Je ressemble à un personnage d’un film, mais si ça peut faire rire les gars, c’est tant mieux», a dit Tatar.

Jonathan Drouin a joué son meilleur match de la saison. Claude Julien a eu la main heureuse en le plaçant à la gauche de Max Domi et Artturi Lehkonen. Drouin a terminé la rencontre avec une passe et un temps de jeu de 23 min 46 s.

«Je patinais bien avec la rondelle et je me sentais comme à mes bons jours. J’étais plus impliqué dans le jeu, ça fait du bien. Je suis heureux de mon match, j’avais besoin de sortir fort. Mais je suis encore plus heureux de la victoire contre les Penguins», a affirmé Drouin

À la ligne bleue, Xavier Ouellet a aussi rebondi avec une solide prestation après une rencontre plus difficile face aux Kings. Ouellet a passé un peu plus de 18 minutes sur la glace en plus de décocher cinq tirs.

«C’était un match émotif, nous voulions gagner, a-t-il indiqué. Nous avons du caractère, c’est ce que je retiens. Sur une note personnelle, je me sentais vraiment bien. J’étais prêt pour ce défi.»