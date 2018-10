«J’aimerais voir revenir les Expos plus que tout au monde» - Tim Burke

Entouré d’anciens membres et de partisans des Expos de Montréal, Tim Burke était tout sourire en parlant de baseball dans la ville où il a principalement joué au sein des ligues majeures.

L’ancien lanceur de relève des «Amours» était de passage dans la métropole québécoise, dimanche au stade IGA, pour une séance d’autographes organisée dans le cadre de la 10e présentation de l’«Anti-Expo : salon de collectionneurs».

«J’adore revenir à Montréal, a indiqué Burke d’entrée de jeu. Habituellement, je reviens principalement pour l’excellente nourriture qu’on retrouve, mais par les temps qui courent, je suis vraiment excité par l’effervescence d’un retour du baseball majeur.»

Celui ayant porté les couleurs des Expos de 1985 à 1991 a abordé le retour de l’équipe par lui-même, expliquant qu’il ne concevrait pas pourquoi ça n’arriverait pas dans les prochaines années. Burke a aussi exprimé son amour pour la diversité et les partisans montréalais.

«J’aime la ville. Montréal est tellement unique, c’est différent des autres villes dans le baseball majeur. Les gens ici sont passionnés, ils méritent tellement de retrouver leur équipe», a-t-il ajouté.

La fierté d’être un Expo

Interrogé sur ses plus beaux souvenirs avec l’équipe montréalaise, Burke évoque rapidement le sentiment de fierté qu’il l’habitait.

«J’ai été invité au match des étoiles en 1989 et je pense que c’est mon plus beau souvenir comme membre des Expos, a rappelé l’Américain. C’était tout un honneur d’être avec l’élite du baseball et de porter la casquette des Expos.»

Dans le monde du hockey

Ne suivant pratiquement plus les activités du baseball majeur en saison régulière, Burke est dorénavant impliqué dans le monde de la Ligue nationale de hockey (LNH) grâce à la religion.

«Je supervise des chapelles dans la LNH depuis quelques années, a expliqué l’homme de confession chrétienne. C’est donc dire que je côtoie juste des joueurs de hockey maintenant. Ça fait changement du baseball.»

L’ancien artilleur se déplace dans plusieurs villes abritant une concession de la LNH, afin de servir de guide et de confident à certains joueurs de hockey. Son expérience dans le sport professionnel et certaines difficultés qu’il a connues en raison de dépendances lui permettent de mieux épauler les athlètes faisant appel à ses services, selon le site internet Promise Keepers Canada.

Partisan fini du Canadien de Montréal, Burke a déménagé sa famille à Nashville cet été, mais assure avoir toujours la Sainte-Flanelle tatouée sur le cœur, et ce, malgré la présence d’un certain P.K. Subban dans sa ville.