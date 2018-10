Dak Prescott mène les Cowboys vers une écrasante victoire

Le quart-arrière des Cowboys Dak Prescott a décoché deux passes de touché en plus d’inscrire lui-même un majeur dans un gain de 40-7 face aux Jaguars de Jacksonville, dimanche à Dallas.

Complétant 17 de ses 27 relais, Prescott a cumulé 183 verges de gains. Il a notamment rejoint Cole Beasley deux fois dans la zone des buts. Le receveur a permis à son unité de progresser de 101 verges grâce à neuf attrapés.

Prescott a inscrit le premier touché des Cowboys (3-3) au premier quart en vertu d’une course de 17 verges. Ezekiel Elliott a également marqué à l’aide de ses jambes.

Le botteur Brett Maher a quant à lui placé quatre fois le ballon entre les poteaux en autant de tentatives, dont deux sur des distances de 50 et 55 verges.

Pour les Jaguars (3-3), Blake Bortles a réussi 15 de ses 26 passes pour 149 verges, un touché et une interception. Seul Dede Westbrook a atteint la zone des buts.

Les Ravens blanchissent les Titans

Alex Collins a inscrit deux touchés au sol et la défensive n’a jamais bronché, alors que les Ravens de Baltimore ont blanchi les Titans du Tennessee 21-0, dimanche, au Nissan Stadium.

Il s’agit de la deuxième fois en carrière que Collins franchit la ligue des buts deux fois dans un même match. Il a complété son match avec 54 verges de gains en 19 courses.

L’autre majeur des Ravens (4-2) a été produit par le quart-arrière Joe Flacco, quand il a repéré Michael Crabtree sur quatre verges. Le pivot a accumulé 238 verges de gains en 25 passes réussies.

Sur le plan défensif, Za’Darius Smith et Patrick Onwuasor ont malmené le quart Marcus Mariota avec respectivement trois et deux sacs du quart. L’unité défensive a également limité le pivot des Titans (3-3) à seulement 117 verges par les airs et 25 avec ses jambes.