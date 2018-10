Circuit des Champions: Bernhard Langer survole la compétition

En remettant une carte de 65 (-7) lors de la dernière ronde du Championnat SAS, l’Allemand Bernhard Langer s’est assuré, dimanche, de remporter les honneurs de l’événement du circuit des Champions de la PGA, présenté à Cary, en Caroline du Nord.

Il a réussi une ronde marquée de sept oiselets et n’a commis aucune faute.

Langer a devancé son plus proche poursuivant, l’Américain Scott Parel, par six coups. Ce dernier a également joué 65 (-7) et a ainsi fait un bond de trois places au classement.

Comeneur après 36 trous, l’Américain Gene Sauers a été son pire ennemi avec une performance de 75 (+3) pour finalement terminer au cinquième rang en compagnie de l’Espagnol Miguel Angel Jimenez.

Le Canadien Stephen Ames a connu une bonne dernière journée en vertu de sa carte de 68 (-4), ce qui lui a permis de faire un saut de 16 places. Son cumulatif de 212 (-4) le place au 26e échelon à égalité avec trois autres golfeurs.