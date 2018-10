Bombo Rivera se souvient

De passage au Stade IGA dimanche pour une séance d’autographes, l’ancien joueur des Expos de Montréal Bombo Rivera s’est remémoré son plus grand moment dans l’uniforme montréalais.

«Mon plus grand souvenir avec les Expos, c’est quand j’ai frappé mon premier coup de circuit ici au parc Jarry et c’était un grand chelem, a-t-il raconté avec émotion. Je vais me souvenir de ça toute ma vie. Maintenant que je suis vieux, je réalise comment c’était gros.»

En effet, ce que décrit Rivera, c’est l’unique grand chelem à l’intérieur du terrain de l’histoire des Expos, ce qui inscrit le nom de l’ancien voltigeur à tout jamais dans l’histoire de la formation.

Évoluant pour les Expos lors des saisons 1975 et 1976, Rivera a frappé 52 coups sûrs, dont deux longues balles, en 73 parties.

Triste pour les partisans

Le départ de l’équipe québécoise pour Washington en 2004 a énormément peiné Rivera.

«À l’époque, je me sentais tellement mal pour les gens de Montréal, a indiqué Rivera. Les gens ici méritent d’avoir du baseball majeur. Ils nous supportaient tellement bien. J’ai espoir de revoir une équipe dans cette magnifique ville, un jour.»

Le Portoricain de 66 ans est maintenant de retour dans son pays et profite de la retraite pour enseigner les rudiments du baseball à ses deux petits-fils.

Dimanche, il était de retour en ville pour la 10e présentation de l’«Anti-Expo: salon de collectionneurs». Rivera était accompagné de Claude Raymond, Tim Burke et Ray Burris. Les quatre anciens joueurs ont profité de ce bain de foule pour reconnecter avec les fanatiques de baseball montréalais.

«Des événements comme celui-ci, c’est très plaisant pour moi, a exprimé Raymond. Ça me donne l’occasion de rencontrer des mordus de baseball, mais surtout de voir des anciens gars que je n’ai pas vus depuis 20-25 ans.»