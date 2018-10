Yanni Gourde brille dans une victoire du Lightning

Le Québécois Yanni Gourde a obtenu un but et une mention d’aide dans une victoire de 8-2 du Lightning de Tampa Bay contre les Blue Jackets de Columbus, samedi au Amalie Arena.

L’ancien des Tigres de Victoriaville, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, n’a pas été le seul à briller dans cette victoire décisive.

Brayden Point (deux buts et une mention d’aide) et J.T. Miller (un but et deux passes décisives) ont chacun amassé trois points tandis que Nikita Kucherov a affiché le même rendement que Gourde.

Victor Hedman, Cédric Paquette et Alex Killorn ont aussi fait mouche pour les Floridiens.

Oliver Bjorkstrand et Josh Anderson ont répliqué pour les Blue Jackets.

Sergei Bobrovsky a connu des ennuis devant la cage des visiteurs, cédant huit fois sur 31 tirs.

Andrei Vasilevskiy a quant à lui réalisé 30 arrêts.