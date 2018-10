Victoire sans appel du Rouge et Or

Le Rouge et Or de l’Université Laval a poursuivi son parcours parfait en disposant des Redmen de McGill par la marque de 57-13 dans un match disputé cet après-midi au stade Percival Molson.

Déjà assuré de terminer au premier rang, le Rouge et Or a porté sa fiche à sept victoires et aucune défaite alors que les Redmen n’ont qu’un gain en six rencontres en 4e position.

Les Redmen affronteront les Stingers de Concordia, samedi prochain, alors que le Rouge et Or complétera le calendrier régulier en accueillant le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke le lendemain.

Record d’équipe

Avec une passe de 34 verges à Mathieu Robitaille sur le dernier jeu du 3e quart, Hugo Richard a rejoint Benoît Groulx au 2e rang du RSEQ pour le plus grand nombre de passes de touché en carrière. Les deux en comptent 66 et le meneur est Jérémi Roch, du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke avec 68.

Avant de partir, Richard a battu le record d’équipe du Rouge et Or avec une passe de 19 verges à Alexandre Savard dans la zone payante. Il lui restera un match pour rejoindre ou dépasser Roch.

Sur une passe de 22 verges de Dimitrios Sinodinos, le demi inséré Jérémy Sauvageau a réussi le seul majeur des Redmen, son premier touché de la saison à mi-chemin au 3e quart. Sauvageau a complété le match avec 117 verges en quatre réceptions.

Première demie

Les Redmen ont profité d’une pénalité pour avoir eu trop de joueurs sur le terrain lors d’un dégagement pour poursuivre leur poussée et prendre les devants 3-0, mais les réjouissances ont été de courte durée.

Le Rouge et Or a inscrit 34 points sans réplique avant de retraiter au vestiaire. Vincent Breton-Robert a ouvert la marque pour les visiteurs avec une réception de huit verges bonne pour le majeur,

Au deuxième quart, Mathieu Robitaille a inscrit un touché sur une passe et course de 75 verges. Ne voulant pas être en reste de son jumeau, Jonathan Breton-Breton a ajouté un majeur sur une passe de huit verges. Christopher Amoah a complété le pointage avec un touché sur une course de six verges.

Le Rouge et Or a amassé 302 verges en première demie comparativement à 2 pour les Redmen qui ont concédé trois touchés de sûreté.