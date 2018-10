Un premier but professionnel pour Jake Evans

L’espoir des Canadiens de Montréal Jake Evans y est allé d’une belle feinte pour marquer son premier but chez les professionnels, samedi.

L’attaquant du Rocket de Laval a filé en échappée et a amené la rondelle sur son côté fort pour battre le gardien des Devils de Binghamton.

Le premier but professionnel de Jake Evans! ��������@jakeevans79 scores his first professional goal! �� pic.twitter.com/7eomiq09p2