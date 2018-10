Un bon départ pour les Devils

Les Devils du New Jersey demeurent la seule équipe invaincue depuis le début de la saison dans la Ligue nationale de hockey. Qui l’eût cru?

Certes, ils n’ont disputé que deux matchs, mais ils ont battu coup sur coup les Oilers d’Edmonton par le pointage de 5-2 et les Capitals de Washington par la marque de 6-0.

«C’est un bon départ pour nous, mais il y a encore beaucoup de matchs à jouer, de nombreux mois à venir et on ne peut pas être déjà satisfaits de ce qu’on a fait, a commenté l’attaquant des Devils Miles Wood, dans une entrevue diffusée sur le site web de l’équipe. On a encore bien des choses à prouver. Il y a une grande parité dans cette ligue. C’est important de contrôler nos émotions.»

«Nous avons un bon groupe de joueurs et on aime jouer ensemble, les uns pour les autres, a néanmoins repris Wood. C’est pourquoi on a du succès jusqu’ici.»

Attention aux Sharks!

Les Devils feront maintenant face à un énorme défi, ce dimanche, en recevant la visite des Sharks de San Jose. L’attaque des Sharks, alimentée par de solides défenseurs, a de quoi faire craindre les autres formations.

«Il y a beaucoup de mouvement dans la zone offensive, ils font du bon travail pour envoyer la rondelle au filet et quand tu ajoutes Erik Karlsson à la ligne bleue, c’est un autre joueur offensif très dynamique, a d’ailleurs noté l’entraîneur-chef des Devils John Hynes, également sur le site web des Devils. Il faut être prudents contre eux car ils peuvent avoir quatre et même cinq gars qui se portent à l’attaque en même temps sur la patinoire.»

Chez les Devils, Kyle Palmieri s’est particulièrement signalé avec quatre buts, dont deux en supériorité numérique, lors des deux premiers matchs de l’équipe. Devant le filet, Keith Kinkaid a déjà un jeu blanc à sa fiche, ayant par ailleurs repoussé 38 des 40 rondelles dirigées vers lui depuis le début de la saison.