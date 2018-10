Shanghai: Djokovic assomme Zverev; Federer tombe

Novak Djokovic, troisième joueur mondial, a sèchement battu l'Allemand Alexander Zverev (5e) 6-2, 6-1 en une heure de jeu, samedi en demi-finales du Masters 1000 de Shanghai, en attendant une potentielle finale face à Roger Federer.



Le Suisse, tenant du titre, doit d'abord passer l'obstacle croate Borna Coric dans l'autre demie pour s'offrir une affiche de rêve entre les N.2 et le N.3 mondiaux.



Face à Zverev, 21 ans, Djokovic a remporté son 17e match de rang en déroulant son jeu de fond de court.



Visiblement frustré, Zverev a enchaîné les erreurs (24 fautes directes), et a jeté sa raquette de rage à deux reprises, ce qui lui a valu un avertissement pour violation du code de conduite.



Djokovic atteint ainsi sa quatrième finale en carrière dans le Masters 1000 chinois, où il a été sacré à trois reprises déjà (2012, 2013, 2015).

Federer tombe devant Coric

Le N.2 mondial Roger Federer a été battu en demi-finale par le jeune Croate Borna Coric (21 ans), 19e joueur mondial, 6-4, 6-4 en 01h13.



Après cette défaite, le Suisse âgé de 37 ans chute d'un rang au classement ATP, où il est désormais 3e, dépassé par le Serbe Novak Djokovic, qui disputera dimanche la finale face à son tombeur.



Federer effectuait en Chine, où il est tenant du titre, sa rentrée après son élimination inattendue dès les 8es de finale de l'US Open début septembre face au 55e John Millman, avec l'objectif de bien finir sa saison.



Son ambition s'est heurtée à la jeunesse de Coric, solide au service quand le Suisse balbutiait son tennis, dans la lignée d'une semaine plutôt compliquée pour lui.



Il lui avait fallu deux fois trois sets, face au Russe Daniil Medvedev puis l'Espagnol Roberto Bautista Agut, pour se hisser jusqu'en quarts de finale, où, revivifié, il avait brillé face au Japonais Kei Nishikori.



Mais sa rechute a été terrible et c'est donc Coric, qui avait pourtant été éliminé dès son entrée en lice des deux précédents rendez-vous chinois (Shenzhen et Pékin), qui verra la finale, sa deuxième de la saison après Halle.



Djokovic en sera le grandissime favori, d'autant qu'il a survolé sa demie face à l'Allemand Alexander Zverev (5e) 6-2, 6-1 en une heure de jeu, plus tôt dans la journée.