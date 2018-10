LNH 360 : déjà des records en vue!

Pas moins de 28 des 31 équipes seront en action, ce samedi soir, où 14 parties seront disputées.

Les meilleurs marqueurs ont rendez-vous à Washington

Alex Ovechkin et Auston Matthews, les deux meilleurs buteurs des trois dernières saisons, ont rendez-vous alors que les Capitals (18 buts marqués, 2e rang) accueillent les Maple Leafs (25 BM, 1er rang) dans un match opposant deux des équipes les plus déchaînées jusqu’ici. Il s’agira de leur premier duel depuis la série des stades de la LNH, le 3 mars dernier.

Menés par Matthews (9B, 3A, 12pts), Morgan Rielly (3B, 9A, 12pts), John Tavares (6B, 4A, 10 pts) et Mitchell Marner (3B, 7A, 10pts), les Maple Leafs ont marqué en moyenne cinq buts par match jusqu’ici dans la saison, d’où leur fiche de 4-1-0 en 2018-19.

Matthews, qui a marqué au moins un but chaque match, peut devenir le 15e joueur de l’histoire de la LNH à marquer au moins 10 buts lors des six premiers matchs de son équipe. Quatre patineurs seulement l'ont fait depuis le début de l'ère moderne (1943-1944): Bobby Hull en 1965-1966 avec Chicago, Mike Bossy en 1984-1985 avec les Islanders, Dino Ciccarelli en 1986-1987 avec le Minnesota et Mario Lemieux en 1988-1989 avec Pittsburgh.

Matthews peut également devenir le sixième joueur de l’histoire de la LNH à enregistrer des matchs de plusieurs points à chacune des six premières sorties de son équipe.

Rielly peut devenir le troisième défenseur de l’histoire de la LNH à enregistrer au moins 13 points lors des six premiers matchs de sa saison; les seuls défenseurs à y parvenir dans l’histoire sont Harry Cameron en 1917-18 avec les Arenas de Toronto (9B, 6A, 15 pts) et Paul Reinhart en 1989-90 avec les Canucks (5B, 9A, 14 pts).

S’il récolte un point samedi, Rielly établira le record de concession chez les défenseurs pour la plus longue séquence de points en ouverture de saison.

D’autres piliers ont des records en vue

Plusieurs autres joueurs d’impact pourraient soit établir ou égaler des marques d’équipe:

L'attaquant Tyler Seguin (2B, 2A le 6 octobre et 1B, 3A le 9 octobre) peut devenir le premier joueur de l'histoire de la concession Stars / North Stars à enregistrer au moins quatre points dans trois rencontres consécutives.

Seguin pourrait devenir le 10e joueur de l’histoire de la LNH à accomplir ce fait d’armes et le premier depuis Steve Yzerman (Detroit), qui avait brûlé trois feuilles de pointage du 5 au 10 mars 1993 (2B, 10A, 12 pts au total). Son coéquipier Alexander Radulov, lui, pourait devenir le quatrième joueur de l’histoire de l’organisation à marquer un but à chacun des quatre premiers matchs des siens.

L’attaquant de l’Avalanche Nathan MacKinnon (5B, 1A en 4PJ), espère prolonger à quatre matchs sa série de buts en ce début de calendrier. MacKinnon peut devenir le deuxième joueur de l’histoire de la concession Avalanche / Nordiques à marquer au moins un but à chacun des cinq premiers matchs de la saison. Il rejoindrait Mats Sundin, qui l'a fait en 1992-93 (5B, 2A en 5PJ).

L'attaquant des Canucks Elias Pettersson (4B, 3A en 4PJ) voudra étirer sa séquence de points à cinq dans le même contexte. Il pourrait devenir le deuxième joueur de l'histoire des Canucks à inscrire au moins un point dans chacun des cinq premiers matchs de sa carrière et répéterait l'exploit de Don Tannahill en 1972-1973 (3B, 2A).

Toujours invaincus en temps réglementaire

Trois des quatre équipes sans défaite en temps réglementaire en 2018-19 sont en action ce soir et elles peuvent toutes prolonger leurs séries de points consécutifs à cinq parties:

Les Blackhawks (2-0-2) accueillent les Blues (1-1-1) au United Center. Chicago a obtenu au moins un point dans chacun de ses cinq premiers matchs 10 fois dans son histoire et seulement deux fois au cours des 40 dernières années (4-0-1 en 2014-15 et 4-0-1 en 2012-13). En 2012, ils avaient connu un départ fulgurant avec une fiche de 21-0-3, la plus longue séquence de points de l’histoire de la LNH au début d’un calendrier.

Les Ducks (3-0-1) affrontent les Stars (2-1-0) à l'American Airlines Center. Anaheim a savouré au moins un point dans chacun de ses cinq premiers matchs seulement une fois auparavant : c’était en 2006-07 (12-0-4), l’année de sa première (et seule) conquête de la coupe Stanley.

Les Hurricanes (3-0-1) visitent le Wild (1-1-1) au Xcel Energy Center. Carolina peut égaler son record pour la plus longue séquence de points en ouverture de saison (5 PJ), une marque établie par les Whalers de Hartford de 1995-96 (4-0-1).

