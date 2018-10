Circuit des Champions : Gene Sauers et Langer toujours en tête

L’Américain Gene Sauers et l’Allemand Bernhard Langer se sont maintenus en tête du Championnat SAS, un tournoi du circuit des Champions de la PGA, après avoir rapporté des cartes de 67 (-5) à l’issue de la deuxième ronde, qui était disputée samedi à Cary, en Caroline du Nord.

Les deux golfeurs ont réussi six oiselets et commis un boguey à leur deuxième sortie. Après 36 trous, ils présentent des cumulatifs de 129 (-15).

Co-meneur après la ronde initiale, Tom Lehman a glissé au troisième rang. En enregistrant quatre oiselets et deux bogueys, l’Américain a conclu la journée avec un pointage de 70 (-2). Il accuse maintenant deux coups de retard sur Sauers et Langer.

Lehman est suivi de ses compatriotes Jerry Kelly et Scott Parel, qui ont tous deux joué 67 (-5) samedi. Kelly pointe au quatrième rang et à quatre coups de la tête. Quant à Parel, il est présentement cinquième et accuse un retard de six coups sur les meneurs.

Seul Canadien en lice, Stephen Ames a reculé de 14 places au classement après avoir terminé la journée avec une marque de 73 (+1). Il est maintenant 42e, à 15 coups de la tête.