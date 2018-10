À TVA Sports: Canadiens - Penguins

Les Canadiens de Montréal affrontent les Penguins de Pittsburgh, au Centre Bell, ce soir.

La rencontre est présentée en direct à TVA Sports.

Sommaire

Le pointage est de 3-3 après la 2e période.

À VOIR :

- Justin Schultz victime d'une blessure à glacer le sang

- Tatar enfile son premier but avec les Canadiens

- Tomas Tatar en remet!

-------------------------------------------

2E PÉRIODE

20:00 - Après avoir menacé en avantage numérique, le CH ne peut marquer et la période se termine.

17:40 - Pénalité! Cal Hagelin envoie la rondelle chez les spectateurs. Il retarde le match. 5 contre 3 pour le CH

17:29 - Pénalité! Dominik Simon fait trébucher Xavier Ouellet.

11:14 - BUT! Phil Kessel déjoue Antti Niemi à l'aide d'un bon tir. C'est en avantage numérique. 3-3

10:19 - Pénalité! Jordie Benn. Il a donné un coup de bâton à Derick Brassard.

08:51 - BUT! Tomas Tatar récidive. Cette fois en avantage numérique. Jonathan Drouin et Jeff Petry obtiennent des aides. 3-2 MTL

08:30 - Pénalité! Evgeni Malkin a retenu Jonathan Drouin. Il ira réfléchir au banc des punitions.

07:38 - BUT! Brendan Gallagher hérite du retour de lancer de Jeff Petry et décoche un tir du revers qui trompe la vigilance de Casey DeSmith. Tomas Tatar obtient une aide sur le jeu. 2-2

04:35 - PING! Kristopher Letang décoche un tir frappé directement sur le poteau.

01:10 - Pénalité! Brian Dumoulin accroche Joel Armia. 2 minutes au cachot pour le défenseur des Penguins.

00:11 - BUT! Tomas Tatar profite d'un moment d'inattention de Kristopher Letang et récupère la rondelle dans l'enclave. Il déjoue Casey DeSmith pour marquer son premier but avec le CH. 2-1 PIT

00:00 - Début de la période

-------------------------------------------

1RE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période

18:50 - Brendan Gallagher effectue un bon tir des poignets que Phillip Danault passe près de pousser derrière Casey DeSmith.

15:16 - BUT! Kristopher Letang complète un superbe jeu des Penguins et déjoue Antti Niemi. 2-0 PIT

14:54 - Tomas Tatar s'amène à la droite de Casey Smith, mais le gardien des Penguins résiste toujours.

11:27 - Tomas Plekanec accepte une superbe remise en zone neutre et effectue un bon tir sur Casey DeSmith. Ce dernier a le dessus sur le Tchèque.

07:41 - Le jeu est arrêté puisque Justin Schultz s'est blessé à la suite d'une mise en échec de Tomas Plekanec. Le défenseur des Penguins quitte la rencontre.

06:01 - Sidney Crosby s'amène complètement seul devant Antti Niemi. Ce dernier effectue un superbe arrêt pour priver le capitaine des Penguins d'un filet.

03:13 - BUT! Daniel Sprong y va d'une belle pièce de jeu et pousse la rondelle d'une main vers Dominik Simon. Ce dernier déjoue Antti Niemi. 1-0 PIT

02:21 - Paul Byron hérite de la rondelle en zone neutre et tente de s'échapper, mais n'y parvient. Les Penguins reprennent la rondelle.

00:00 - Début du match

-------------------------------------------

L'attaquant du CH Tomas Plekanec participera à un 999e match dans la LNH et un premier cette saison.

Antti Niemi sera devant le filet du Bleu-Blanc-Rouge, en raison du virus qui affecte Carey Price. Charlie Lindgren sera le substitut.

Casey DeSmith sera le gardien partant pour la formation de la Pennsylvannie.